"Ku'damm 63": ZDF setzt Familiengeschichte der Tanzschule Schöllack fort

"Ku'damm 63" lautet der Arbeitstitel für den ZDF-Dreiteiler, mit dem die erfolgreiche ZDF-Reihe "Ku'damm" fortgesetzt wird. Das ZDF arbeitet gemeinsam mit der Produktionsfirma UFA FICTION sowie Creative Producerin Annette Hess und Headautor Marc Terjung an den neuen Drehbüchern über das weitere Schicksal von Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihren drei Töchtern Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle). In weiteren Rollen spielen neben anderen Sabin Tambrea, Trystan Pütter, August Wittgenstein und Heino Ferch. Die Regie übernimmt Sabine Bernardi.

Die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin und Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II Heike Hempel: "'Ku'damm 56' und '59' haben erzählt, was es hieß, vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland als Frau zu leben. Annette Hess hat es mit dieser seriellen Erzählung geschafft, ganz auf Augenhöhe mit den weiblichen Hauptfiguren, spannend und unterhaltsam einen Kosmos zu kreieren, der alle Generationen und sowohl Männer als auch Frauen vor dem Bildschirm versammelt hat. Wir freuen uns, mit 'Ku'damm 63' die Familiengeschichte um die Tanzschule Schöllack fortzusetzen und dabei zuzuschauen, wie Caterina Schöllack und ihre drei Töchter ihren Platz in der Berliner Gesellschaft der frühen 60er Jahre finden."

Nach dem Quotenhit "Ku'damm 56" im Jahr 2016 knüpfte die Fortsetzung "Ku'damm 59", die im März 2018 lief, an diesen Erfolg an. Durchschnittlich 5,59 Millionen Zuschauer verfolgten bei einem Marktanteil von 16,3 Prozent die Familiengeschichte.

Ein großes Publikum fand der Dreiteiler zudem auf den Social-Media-Plattformen und in den Mediatheken: Die drei "Ku'damm 59"-Teile erreichten in der ZDFmediathek und der 3sat-Mediathek bislang zusammen 6,20 Millionen Sichtungen. Der erste Teil ist mit 2,36 Millionen Sichtungen sogar das bislang erfolgreichste Abrufvideo der ZDF-Familie überhaupt.

Auch international waren beide Dreiteiler sehr erfolgreich: Die Lebensgeschichte der Familie Schöllack fesselte bisher Zuschauer in mehr als 30 Ländern in Asien, Australien, Afrika, auf dem amerikanischen Kontinent und vor allem in Europa.

"Ku'damm 63" ist eine UFA-FICTION-Produktion im Auftrag des ZDF. Produzent ist Benjamin Benedict, ausführender Produzent Marc Lepetit. Die Redaktion im ZDF verantworten Heike Hempel, Bastian Wagner und Beate Bramstedt.

