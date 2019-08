ZDF

ZDFinfo-Beginnzeitkorrekturen

Mainz (ots)

Woche 32/19 Samstag, 03.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra Film von Anne Veron 6.10 Italiens Mafia Der Clan der 'Ndrangheta Film von Anne Veron 6.55 Italiens Mafia Paten vor Gericht Film von Anne Veron 7.40 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi 8.25 Das Schweigen der Hirten Missbrauch in der Kirche Frankreich 2018 9.10 ZDFzoom Abschottung oder Aufbruch? Die katholische Kirche und die Missbrauchskrise Deutschland 2019 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 10.25 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 12.40 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 13.25 Mysterien des Mittelalters Die Skelette von Lewes ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 22.25 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 23.05 Mysterien des Mittelalters Der Kreuzzug gegen die Katharer 23.50 Mysterien des Mittelalters Der Ritter von St. Bees 0.35 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht von Aljubarrota 1.20 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby 2.05 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 2.50 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 3.40 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 4.25 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 Woche 32/19 Sonntag, 04.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 5.40 ZDFzeit Langnese, Schöller & Co. Der große Eis-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017 6.25 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016 7.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 7.55 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 8.40 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 9.20 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Deutschland 2016 10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.10 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 10.55 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 11.40 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018 12.25 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 13.25 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 14.25 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 14.55 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.10 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017 2.55 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 3.55 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 4.55 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 Woche 32/19 Montag, 05.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 ZDF-History Margot Honecker - Die wahre Geschichte Deutschland 2015 6.25 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 7.05 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 7.50 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 8.33 heute Xpress 8.35 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016 9.05 Mörderjagd Das Monster von Paris 9.50 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015 10.35 Mörderjagd Eine gefährliche Familie 11.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Hafenstädten 12.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township 12.50 Leschs Kosmos Feinstaub & Co: Die Wahrheit über das Risiko Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.50 "Pannenmeiler" Cattenom - Gefahr an der Grenze? 14.20 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe 15.05 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters 15.50 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 16.35 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 17.20 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017 21.40 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 22.25 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 23.10 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 23.55 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 1.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 2.40 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses 3.20 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 4.05 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 4.50 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 Woche 32/19 Dienstag, 06.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 6.20 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 7.05 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 7.50 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.20 Ermittler! Grenzfälle 10.50 Ermittler! Grab in der Tiefe ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 17.20 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 18.05 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 23.55 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 0.40 heute journal 1.05 Die Atombombe im Vorgarten Geschichten aus dem Kalten Krieg 1.50 Chruschtschows Baby Die Zar-Bombe Großbritannien 2011 2.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 3.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 4.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 4.50 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 Woche 33/19 Dienstag, 13.08. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 7.00 Geheimnisse der Geschichte Elisabeth I. - Die jungfräuliche Königin Großbritannien 2011 "Mörder auf dem Königsthron - Die letzten Tage der Anne Boleyn" entfällt 7.45 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 8.30 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell