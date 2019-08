ZDF

Montag, 5. August 2019

Mainz (ots)

Montag, 5. August 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Pflegefamilien gesucht - Der Bedarf wächst seit Jahren Fruchtfliegen - Was hilft gegen die Plagegeister? Paprikaschoten mit Sojahack - Ein Rezept von Armin Roßmeier Gast: Marijke Amado, Moderatorin Montag, 5. August 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Hessens teuerster Radweg - Zehn Millionen Euro pro Kilometer Expedition Deutschland: Bexbach - Lieblingsplatz Bushaltestelle Im Duisburger Hafen - Hübis Kneipe Montag, 5. Augut2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Gefahr am Badesee - Auf Kontrolle mit der DLRG Montag, 5. August 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Premiere "Playmobil - Der Film" - Die Darsteller in München Linda Evans in Soltau - Der "Denver"-Star zu Besuch Heidi Klum: Hochzeitsspektakel - Am Wochenende Trauung auf Capri Montag, 5. August 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Ein Pflegekind aufnehmen - Darauf müssen Sie achten Knapp 240.000 Kinder in Deutschland können nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Gründe dafür sind meist schwere Krankheiten, Obdachlosigkeit, Haftstrafen oder die psychische Unfähigkeit der Eltern, für Minderjährige Sorge zu tragen. Jugendämter sind deshalb bemüht, die Kinder langfristig in einer Pflegefamilie unterzubringen. Doch worauf muss man achten, wenn an überlegt, ein Pflegekind aufzunehmen? Grundsätzlich können verheiratete und nicht verheiratete Paare sowie alleinstehende Erwachsene Pflegeeltern werden. Im Gegensatz zur Adoption haben die leiblichen Eltern aber weiterhin das Sorgerecht und meist auch regelmäßigen Kontakt zu den Kindern. Die Erziehung des Kindes obliegt aber den Pflegeeltern. Doch was genau bedeutet das? Welche Voraussetzungen sollte man emotional und im äußerlichen Umfeld mitbringen? Wie genau kann man sich um ein Pflegekind bewerben, und wie lange dauert der Bewerbungsprozess? Welche Rechte und Pflichten hat man als Pflegeeltern? Und wie wird man emotional und finanziell unterstützt? Dies und mehr im WISO-Tipp. Weitere Themen: So schützen Sie sich vor Einbrechern - Unterwegs mit einem Ex-Einbrecher Vorsicht bei alten Sparverträgen - Fehlerhafte Zinsberechnungen möglich E-Scooter laden als Nebenjob - Lohnt sich der Aufwand?

