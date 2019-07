ZDF

Klassik im ZDF: Anna Netrebko in Verona, "Rigoletto" aus Bregenz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zwei große Open-Air-Ereignisse klassischer Musik an den nächsten Sommer-Sonntag-Abenden: Am 14. Juli 2019, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF "Anna Netrebko in der Arena di Verona". Mit Verdis "Il Trovatore" gibt die Sängerin ihr Debüt beim Opernfestival in der norditalienischen Stadt. Eine Woche später, am Sonntag, 21. Juli, 2019, ebenfalls um 22.15 Uhr, steht eine weitere Verdi-Oper auf dem Programm: "Rigoletto" von der Seebühne Bregenz.

Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Tenor Yusif Eyvazov, verkörpert Star-Sopranistin Anna Netrebko in Giuseppe Verdis Oper "Il Trovatore" das Liebespaar Leonora und Manrico. Regisseur Franco Zeffirelli inszeniert in dem weltbekannten römischen Amphitheater von Verona ein Klassik-Erlebnis der Superlative.

Die mit 7000 Zuschauerplätzen größte Seebühne der Welt ist Schauplatz einer weiteren außergewöhnlichen Opernaufführung: "Rigoletto von der Seebühne in Bregenz". Philipp Stölzl, bekannt für seine Inszenierungen in Salzburg, Wien und Berlin sowie als Musikvideo-Regisseur (Rammstein), zieht für Verdis Drei-Akte-Oper alle Register. Fast 14 Meter hoch ist der Kopf, der im Mittelpunkt seines Bühnenbildes steht. Neben Vladimir Stoyanov als Rigoletto, Stephen Costello als Herzog und Mélissa Petit als Gilda sorgt die englische Artistengruppe "Wired Aerial Theatre" für Stunt- und Showeinlagen mit Hochseiltanz und Ballonflügen über der Bühne. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Daniele Squeo.

Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/operundopenairganzklassisch

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/oper-und-open-air-ganz-klassisch/

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell