ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 31/19

Mainz (ots)

Woche 31/19

Sa., 27.7.

11.15 SOKO Wismar Bitte Ergänzung beachten: Untertitel

Ergänzung bitte auch an folgenden Termine für 11.15 Uhr beachten:

Mo., 29.7.2019

Di., 30.7.2019 Mi., 31.7.2019 Do., 1.8.2019 Fr., 2.8.2019 Sa., 3.8.2019 Mo., 5.8.2019 Di., 6.8.2019 Mi., 7.8.2019 Do,. 8.8.2019 Fr., 9.8.2019 Sa., 10.8.2019 Mo., 12.8.2019 Di., 13.8.2019 Mi., 14.8.2019 Do., 15.8.2019 und für die Wiederholung um 3.50 Uhr Fr., 16.8.2019 Sa., 17.8.2019 Mo., 19.8.2019 Di., 20.8.2019 Mi., 21.8.2019 Do., 22.8.2019 Fr., 23.8.2019

So., 28.7.

Bitte nochmalige Änderung im Sendetitel beachten:

19.30 Terra X Die Geschichte von Pferd und Mensch

Bitte streichen: Die Geschichte von Mensch und Pferd

(Die Änderung bitte auch für die Wiederholung um 2.05 Uhr beachten.)

Woche 34/19

Fr., 23.8.

20.15 Neue Folgen Die Chefin Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription

(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell