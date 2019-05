ZDF

Samstag, 1. Juni 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Leben im eigenen Heim Wer will schon sein ganzes Leben lang bei seinen Eltern wohnen? Irgendwann werden alle Kinder flügge. Auch Kinder mit Behinderung wollen dann auf eigenen Beinen stehen. Die Eltern von Pia sind einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Sie haben kurzerhand ihr Haus zur Verfügung gestellt. Ihre Tochter und vier weitere junge Menschen mit Behinderung wohnen dort nun in einer Haus-Wohngemeinschaft. Eine weitere Lösung ist das Wohnprojekt "Connewitz". Im gleichnamigen Vorort von Leipzig entstand ein wohngenossenschaftliches Projekt, in dem der Nachwuchs endlich auf eigenen Beinen stehen kann und die Eltern ihre Kinder in guten Händen wissen. Samstag, 1. Juni 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Die Liebe zur Biene - Imkern: Trend-Hobby der Deutschen Wo die AfD die Kommunalwahlen gewann - Wahlsieger im Osten Aufruf zum Kippa-Tragen - Zeichen setzen gegen Antisemitismus Hammer der Woche - Fahrradweg endet an Bahnstrecke Deutschlandreise zur Kleinseenplatte - Wälder, Wiesen und viel Wasser Sonntag, 2. Juni 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Spielst du schon oder lebst du nur? Auf der ganzen Welt und in jeder Kultur wird gespielt. Kinder lernen über die Freude am Spielen, auch in Erwachsenen lebt der Spieltrieb fort. "sonntags" geht der Frage nach, warum wir spielen. Wenn Tierjunge raufen, eignen sie sich Überlebenstechniken an. So war es auch bei uns in der Steinzeit. Es gibt Parallelen, kleine Kinder spielen ähnlich. Es beginnt im Sandkasten, ganz einfach, wird aber immer komplexer. Das Spiel befördert unser soziales Miteinander. Spielen ist der Lebensinhalt von Familie Brand. Inka und Markus erfinden Spiele, und ihre Kinder sind von klein auf involviert. Warum spielen die Brands so gerne? "sonntags" porträtiert eine außergewöhnliche Familie. Die Journalistin Annette Lönne begibt sich für "sonntags" auf Spurensuche und geht der Frage nach, welche Funktion das Spielen für unser Menschsein und unsere Gesellschaft hat. Pfarrer Thomas Ebinger feiert zusammen mit Jugendlichen in seiner Gemeinde Minecraft-Gottesdienste. Computerspiel und Messe - wie passt das zusammen? Zu Gast im Studio ist Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk. Im Gespräch geht es um die Bedeutung von Bewegung und Raum, um die Zeit zum Spielen und das Mitspracherecht von Kindern bei der Gestaltung von Spielräumen in Städten. Sonntag, 2. Juni 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Andrea Kiewel und Joachim Llambi führen ihre Promiteams mit Ehrgeiz, aber auch guter Laune durch den großen Mann-Frau-Battle. Gäste: Alvaro Soler, Maite Kelly, Stefan Zauner & Petra Manuela, Julian Reim, Ann Doka & Brooks West, Nie und Nimmer, Pietro Lombardi, The Temptations, Dich & Mich, LePrince & Rebecca, Justin Jesso und andere. Für den kulinarischen und trickreichen Service sorgen Jeanette Marquis und Florian Weiss. Sonntag, 2. Juni 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Story: Erfolgreiche Söhne - Jonathan Klinsmann und Pascal Köpke Fußball: Champions League - Nachbericht zum Finale Rudern: EM in Luzern - Aktuelle Zusammenfassung Doping in Kenia - Aktuelle Reportage

