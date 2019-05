Inside Anfield: Filmporträt über Jürgen Klopp in der "ZDF SPORTreportage"

ZDF

Kein anderer deutscher Fußballtrainer erreicht annähernd die Sympathiewerte von Jürgen Klopp - dem Trainer des FC Liverpool liegen nicht nur die fußballverrücken Fans an der Anfield Road zu Füßen. Wie er das schafft, was ihn dabei antreibt und persönlich bewegt, verrät Jürgen Klopp in einem exklusiven Filmporträt am Sonntag, 19. Mai 2019, 17.10 Uhr, in der "ZDF SPORTreportage".

Klopps Auftreten als "The Normal One", als leidenschaftlicher Trainer, der sich der Clubhistorie und den Anhängern gegenüber zutiefst loyal verhält, verschafft ihm - ähnlich wie in Mainz oder Dortmund - auch in der Hafenstadt am Mersey höchste Anerkennung.

Autor Klaus Fiedler begegnet einer der derzeit populärsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. In seiner Dokumentation skizziert er den Werdegang und die beruflichen Stationen des gebürtigen Stuttgarters, der nicht zuletzt durch seine erfrischenden Auftritte als ZDF-Fußballexperte einem großen Publikum bekannt wurde. Interviews mit Weggefährten und emotionale Bilder aus dem Fußballtempel an der Anfield Road in Liverpool komplettieren einen sehr persönlichen Film über Jürgen Klopp. Eine längere Fassung der Dokumentation zeigt das ZDF am 17. August 2019.

Außerdem steht im #Nachspiel natürlich ein Rückblick auf die Bundesligasaison 2018/19 im Fokus der "ZDF SPORTreportage".

