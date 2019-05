ZDF

Paula Kalenberg neu im Team der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin": Drehstart für 9. Staffel

Mit der neuen Teamkollegin Jessica Papst (Paula Kalenberg) haben in Berlin die Dreharbeiten zur 9. Staffel der ZDF-Krimireihe "Letzte Spur Berlin" begonnen. Sie unterstützt die Kollegen der Vermisstenstelle, während Lucy Elbe (Josephin Busch) pausiert. In dreizehn neuen Folgen und einem 90-Minüter sind weiterhin Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai und Aleksandar Radenkovic mit dabei. Unter der Regie von Käthe Niemeyer, Marcus Weller, Peter Ladkani, Sabine Derflinger und anderen wird bis Januar 2020 gedreht.

Während Lucy Elbe an einem Auslandsprogramm in Schweden teilnimmt, verstärkt die junge Polizistin Jessica Papst (Paula Kalenberg) die Vermisstenstelle. Jessica ist ehrgeizig und strebt einen Job auf höherer Ebene in der Polizeihierarchie an. Sich mit einer Position in zweiter Reihe zufrieden zu geben, wie es Mina (Jasmin Tabatabai) in ihren Augen tut, kann sie sich für ihre Zukunft nicht vorstellen. In Radek (Hans-Werner Meyer) findet sie zwar einen Mentor, doch da sie nicht unbedingt eine Teamplayerin ist, gerät sie besonders mit Alex (Aleksandar Radenkovic) immer wieder aneinander.

In dreizehn Fällen trifft das Team der Vermisstenstelle unter anderem auf eine Alibi-Agentur, einen Stammtisch für Asexuelle, einen Gedächtnismanipulator, einen Telefonseelsorger und einen Internet-Kinderstar.

In dem 90-Minüter müssen die Kommissare nach gleich drei vermissten Personen suchen. Schnell kommen sie dahinter, dass alle Fälle miteinander in Verbindung stehen. Was sie nicht wissen: Die drei Vermissten befinden sich in einem Gefängnis, nur durch Glaswände voneinander getrennt. Und alle drei verbindet ein Geheimnis, was ihnen selbst nicht bewusst ist.

Headautoren der Serie sind Christian Schiller, Marianne Wendt und Elke Hauck. Produzenten sind Marcus Mende und Katja Herzog (Novafilm Fernsehproduktion), die Redaktion im ZDF hat Dominik Kempf. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

