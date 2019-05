ZDF

Samstag, 11. Mai 2019

Samstag, 11. Mai 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Echte Freunde Während Politik und Gesellschaft über die Möglichkeiten von Inklusion und Teilhabe diskutieren, haben zwei kleine Mädchen im ländlichen Warendorf den Traum schon längst umgesetzt. Für "Menschen - das Magazin" hat Juli schon einmal Outdoor-Spielplätze getestet. Diesmal trafen wir sie zuhause in Warendorf und begleiteten sie und ihre beste Freundin Clara einen ganzen Tag lang. Dabei war schnell klar: Ihre Freundschaft kennt keine Barrieren. Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung am täglichen Leben (Inklusion) wird in Deutschland in vielen Lebensbereichen, beispielsweise an den Schulen, häufig von außen vorgegeben, in der Hoffnung, dass sich daraus von selbst etwas entwickelt. Viele Barrieren werden zwar abgebaut, aber kann daraus auch eine inklusive Gesellschaft entstehen? Ist es nicht die gerade heranwachsende Generation, die am besten einschätzen kann, ob Inklusion gelebter Alltag sein kann - auch ganz ohne Anordnung und Vorgaben? Samstag, 11. Mai 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Diskussion um Nationalhymne - Ein neues "Deutschlandlied" für alle? Das große Artensterben - Was läuft in Deutschland falsch? Notstand ambulante Pflege - Pflegedienste auf dem Land geben auf Hammer der Woche - Schwimmbad-Parkplatz ohne Bad Samstag, 11. Mai 2019, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Livestream ab 22.00 Uhr in der ZDFmediathek Gast: Hasan Salihamidzic, Sportdirektor Bayern München Fußball-Bundesliga, 33. Spieltag 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach Hannover 96 - SC Freiburg FC Augsburg - Hertha BSC VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg RB Leipzig - Bayern München Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 Borussia Dortmund - Düsseldorf Hoffenheim - Werder Bremen Eishockey-WM in Bratislava Deutschland - Großbritannien Formel 1: Bericht aus Barcelona Großer Preis von Spanien Formel E: Bericht aus Monte Carlo Rennbilder Sonntag, 12. Mai 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Michael Sahr Werte in Europa Als "Werte- und Schicksalsgemeinschaft" wird Europa oft bezeichnet. Und doch sind die Lebensverhältnisse und die Werte der Bürger in den 28 Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich. Ein deutscher Tierschützer in Rumänien, ein französischer Koch in Deutschland, schwedischer Naturschutz und italienische Herzlichkeit: Wie sich Europäer unterscheiden, was sie voneinander lernen können, darum geht es, aus Anlass der anstehenden Europawahl. Sonntag, 12. Mai 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Am 12. Mai dreht sich alles rund um den Muttertag: Prominente kochen ihr Lieblingsessen für ihre Mütter. Die Sendung lässt Blumen sprechen und taucht ein in die Unterwasserwelt beim Mermaiding. Gäste: PUR, Stefan Jürgens, Pedro Capó, Hansi Hinterseer, Lindt Bennett, Kathy Kelly, Chippendales, Brenner, Angelo Kelly & Familie und viele andere. Sonntag, 12. Mai 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf den 33. Spieltag Fußball-Story Aktuelle Reportage Formel 1: Großer Preis von Spanien Zusammenfassung aus Barcelona Handball: Kiel - Flensburg Zusammenfassung

