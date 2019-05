ZDF

"Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben" im ZDF

Mit Ben Kingsley und Patricia Clarkson

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In der Tragikomödie "Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben" müssen zwei völlig unterschiedliche Menschen ihr Leben neu sortieren. Dabei profitieren beide von der Lebenserfahrung des anderen. Das ZDF zeigt den amerikanischen Spielfilm am Sonntag, 5. Mai 2019, 15.05 Uhr, als Free-TV-Premiere. Unter der Regie von Isabel Coixet spielen Ben Kingsley und Patricia Clarkson die Hauptrollen.

Die New Yorker Literaturkritikerin Wendy (Patricia Clarkson) fällt aus allen Wolken, als ihr Ehemann Ted (Jake Weber) verkündet, dass er sie verlassen wird. Er hat bereits die Scheidung eingereicht und zieht mit seiner neuen Freundin zusammen. Wendys und Teds Tochter Tasha (Grace Gummer) macht ausgerechnet jetzt ein Praktikum auf einer Farm in Vermont. Von einem zum anderen Moment ist Wendy auf sich gestellt. Noch dazu muss sie wegen der Trennung ihr New Yorker Stadthaus verkaufen und sich eine günstigere Bleibe suchen. Gründe genug, um endlich das Autofahren zu lernen. Dabei soll ihr Taxifahrer Darwan (Ben Kingsley) helfen. Der ehemalige Universitätsprofessor, der in den USA Asyl gefunden hat, ist Sikh und wurde in seiner Heimat Indien verfolgt. Obwohl ihre Lebenssituationen nicht unterschiedlicher sein könnten - und Wendy eine lausige Fahranfängerin ist - entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Freundschaft.

Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/learningtodrive

https://instagram.com/ZDFmediathek

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell