Der Spionagethriller "Verräter wie wir" basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schriftstellers John le Carré. Das ZDF zeigt den britischen Spielfilm am Montag, 6. Mai 2019, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im Montagskino. Unter der Regie von Susanna White spielen Ewan McGregor, Damian Lewis, Stellan Skarsgård, Naomie Harris und andere.

Als Perry (Ewan McGregor) und Gail (Naomie Harris) während ihres romantischen Urlaubs in Marrakesch den russischen Geschäftsmann Dima (Stellan Skarsgård) kennenlernen, ahnen sie nicht, dass sie schon bald in große Schwierigkeiten geraten werden. Dima arbeitet als Geldwäscher für die russische Mafia und schwebt in Lebensgefahr. Er will aussteigen und mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Ausgerechnet Perry soll die Verbindung zum MI6 herstellen. Perry und Gail wissen nicht, ob sie ihrem Kontaktmann Hector (Damian Lewis), der die Operation leiten soll, trauen können. Er ist jedoch die einzige Option, um Dima unversehrt nach London zu bringen. Das Paar gerät immer mehr zwischen die Fronten der russischen Mafia und des MI6.

