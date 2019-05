ZDF

Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Sommer-Saison

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am 5. Mai ist es so weit: Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Sommer-Saison 2019. In 21 Folgen präsentiert Andrea Kiewel live und Open Air ein abwechslungsreiches Programm. Sonntags ab 11.50 Uhr unterhält sie vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg aus die Zuschauer mit einer Mischung aus Show, Musik, Artistik, Service und Attraktionen.

Neben Schlagerkönigin Andrea Berg, die zum Auftakt dabei ist, freut sich Andrea Kiewel unter anderen auf Musikstars wie Wincent Weiss, Michael Schulte, Mike Singer, Die Lochis und Ben Zucker.

Weitere Highlights sind die Einweihung des neuen "Fernsehgarten"-Pools mit Synchronschwimmerinnen, eine anrührende Überraschung, Tipps des Pflanzendoktors René Wadas und eine spektakuläre Tanzdarbietung unter dem Motto "Dance4Fans".

Der TV-Dauerbrenner "ZDF-Fernsehgarten" wurde als "die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen und präsentiert ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Die beliebte "Mallorca-Party" steigt in diesem Jahr am 28. Juli. Das "Fernsehgarten"-Oktoberfest auf dem Mainzer Lerchenberg beschließt die Saison am 22. September. Weitere Sendetermine und einen Ausblick auf die Themen der Saison gibt es unter https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-fernsehgarten-2019/

Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehgarten

ZDF-Fernsehgarten in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/zdf-fernsehgarten

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell