ZDF-Free-TV-Premiere: "Die Stunde des Killers" mit Sam Worthington

"Avatar"-Star Sam Worthington als Auftragskiller mit Gewissen: Das ZDF zeigt den temporeichen Actionthriller "Die Stunde des Killers" am 29. April 2019, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im Montagskino. Unter der Regie von Jonathan Mostow spielen außerdem Odeya Rush, Allen Leech und andere.

Als ihre Eltern in New York ermordet werden, befindet sich die junge Ella Hatto (Odeya Rush) in einem Internat im Ausland. Ellas Vater war in zwielichtige Geschäfte verwickelt und musste dies mit dem Leben bezahlen. Nun soll Profikiller Stephen Lucas (Sam Worthington) im Auftrag des korrupten Multi-Millionärs Richard Addison (Allen Leech) auch Ella ermorden. Doch Stephen bringt es nicht fertig, das Mädchen zu töten. Stattdessen schließen sich die beiden zusammen und begeben sich gemeinsam auf die Flucht. Es stellt sich heraus, dass Stephen ein Drogenproblem hat und mit seiner Vergangenheit kämpft. Obwohl sich die Lage von Ella und Stephen zunehmend verschlechtert, ist Ella alles andere als hilflos: Sie sinnt auf Rache für ihre Familie.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell