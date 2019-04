ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 25. April 2019

Mainz (ots)

Donnerstag, 25. April 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gäste: Michael Holm, Schlagersänger Christian Schulte-Loh, Comedian Haustier-Gesundheit - Welche Behandlungen lohnen sich? 50 Jahre "ZDF-Hitparade" - Erinnerung an die Kult-Sendung Zuchtlachs-Filet - Ein Rezept von Armin Roßmeier Donnerstag, 25. April 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Warenkunde Rhabarber - Der Geschmack von Frühling Expedition: Schwäbisch Hall - Zusammenhalt in der Familie Vanessa und ihre "Höllenhunde" - Hundetrainerin in Lüneburger Heide Donnerstag, 25. April 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag 50 Jahre "ZDF-Hitparade" - Die Vorbereitungen zur Jubiläumsshow Donnerstag, 25. April 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Frank Elstner bei "Markus Lanz" - Die TV-Legende im Interview Caroline Beil im späten Mutterglück - Im Interview mit ihrem Mann Promis und der Klimawandel - So engagieren sie sich Donnerstag, 25. April 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Terror in Sri Lanka - Krieg der Religionen? Gäste: Wolfgang Bosbach, CDU, Innenpolitiker Aiman A. Mazyek, Zentralrat der Muslime in Deutschland Peter R. Neumann, Terrorismus-Experte, King's College Philipp Möller, Religionskritiker und Autor Mürvet Öztürk, Islamwissenschaftlerin Mehr als 350 Menschen getötet, mehr als 500 verletzt: Höchstwahrscheinlich waren es islamistische Terroristen, die in Sri Lanka gezielt Christen ins Visier nahmen, die gerade die Ostermesse feierten. War es Rache für das Attentat auf betende Muslime im Neuseeländischen Christchurch? Droht eine Spirale der Vergeltung? Wie lässt sich die Radikalisierung stoppen? Ist Religion nur ein Vorwand für die Täter, oder trägt sie den Keim zur Gewalt in sich? Wäre die Welt friedlicherer ohne Religionen?

