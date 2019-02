ZDF

"Hanna Svensson - Blutsbande" im ZDF und in der ZDFmediathek

Mainz (ots)

Ab Sonntag, 24. Februar 2019, 22.00 Uhr, zeigt das ZDF die fünfteilige Krimireihe "Hanna Svensson - Blutsbande". Neben der Ausstrahlung als deutsche TV-Premiere ist die ZDF-Koproduktion mit Marie Richardson, Adam Pålsson und Alexej Manelov in den Hauptrollen bereits ab Freitag, 22. Februar 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar: als neoriginal in der zehnteiligen Serienfassung. Alle Folgen stehen zur gleichen Zeit und sowohl in deutscher als auch in schwedischer Sprache zur Verfügung.

Erzählt wird die Geschichte der unbestechlichen Kommissarin Hanna Svensson (Marie Richardson), die gegen eine Drogenorganisation kämpft. Sie weiß nicht, dass ihr Sohn Christian (Adam Pålsson) sich dort als V-Mann eingeschlichen hat. Das Verhältnis zwischen Hanna und Christian ist zerstört, seit die Polizistin ihren eigenen Sohn als Drogenkurier enttarnt hatte. Zwei Jahre Gefängnis haben Christian verändert, und er hat sich Sven (Johan Hedenberg), dem Kollegen und heimlichen Geliebten seiner Mutter, als V-Mann angedient. Nun arbeitet er als Tellerwäscher im Restaurant von Davor Mimica (Alexej Manelov), dem Kopf einer kroatischen Mafiafamilie. Als Sven entführt wird, übernimmt Hanna dessen Ermittlungen. Aufgrund der anonymen Kommunikation via Handy wissen weder sie noch Christian, wer jeweils der andere ist.

