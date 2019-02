ZDF

Auf der Suche nach Freiheit

"Meine glückliche Familie" im ZDF

Die eigene Familie kann einem die Luft zum Atmen nehmen. So auch in dem mehrfach ausgezeichneten Film "Meine glückliche Familie" des Regieduos Nana Ekvtimishvili und Simon Groß, in dem eine Frau die Enge in ihrer Großfamilie nicht mehr aushält. Die Tragikomödie ist der zweite Film in der ZDF-Reihe "Familienbande" der Redaktion Das kleine Fernsehspiel und am Montag, 18. Februar 2019 um 0.10 Uhr zu sehen.

Manana (Ia Shugliashvili) lebt mit ihrem Mann Soso (Merab Ninidze), ihren erwachsenen Kindern nebst Schwiegersohn und ihren Eltern in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Am Abend ihres 52. Geburtstags verkündet die Literaturlehrerin ihrer völlig überraschten Familie, dass sie ausziehen wird. Nach 25 Jahren Ehe. Als Manana tatsächlich ihre Koffer packt, sind alle fassungslos: Wohin will sie denn gehen? Wer oder was sind die Gründe? Was sollen die Leute sagen? Doch Manana bleibt konsequent und tut das, was im patriarchalischen Georgien undenkbar ist: Sie zieht in eine eigene kleine Wohnung, um alleine, frei und selbstbestimmt zu leben.

"Meine glückliche Familie" erzählt eine Emanzipationsgeschichte, die noch heute in vielen Teilen der Welt ähnliche Brisanz hat. Der Film wurde unter anderem bei den Festivals in Jerusalem, Lecce, Hong Kong, Sofia, Odessa, Seattle und Wiesbaden ausgezeichnet.

Weitere Filme der Reihe "Familienbande" sind: "Onkel Wanja" (Montag, 25. Februar 2019, 0.20 Uhr), "König von Deutschland" (Montag, 4. März 2019, 0.10 Uhr), "Die Familie" (Montag, 11. März 2019, 0.15 Uhr), "Die Tochter" (Montag, 18. März 2019, 0.15 Uhr).

"Meine glückliche Familie" sowie die Filme "Freiheit"(gesendet am Montag, 11. Februar 2019), "Onkel Wanja", "König von Deutschland" und "Die Familie" aus der Reihe "Familienbande" sind seit Montag, 11. Februar 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

