Samstag, 16. Februar 2019, 10.35 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Gemeinsam in Schule und Freizeit Inklusion, die gelebte Teilhabe. In der Theorie alles schön und gut, aber können Menschen mit und ohne Behinderung wirklich Freunde auf Augenhöhe sein? Wie denken junge Menschen darüber? "Menschen - das Magazin" hat eine junge Oberstufenschülerin bei ihrem Sozialpraktikum begleitet. Und von Sina Wolf, einer jungen Frau mit Spinaler Muskelatrophie, erfahren die Filmemacher, dass inklusive Freundschaften besonders und trotzdem alltäglich sind. Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung am täglichen Leben (Inklusion) wird in Deutschland in vielen Lebensbereichen, beispielsweise an den Schulen, häufig von außen vorgegeben, in der Hoffnung, dass sich daraus von selbst etwas entwickelt. Viele Barrieren werden zwar abgebaut, aber kann daraus auch eine inklusive Gesellschaft entstehen? Ist es nicht die gerade heranwachsende Generation, die am besten einschätzen kann, ob Inklusion gelebter Alltag sein kann - auch ganz ohne Anordnung und Vorgaben? Samstag, 16. Februar 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Fußball-Bundesliga, 22. Spieltag Topspiel: Hertha BSC - Werder Bremen Hoffenheim - Hannover 96 VfB Stuttgart - RB Leipzig FC Schalke 04 - SC Freiburg VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg - Bayern München (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 22. Spieltag FC Ingolstadt - VfL Bochum FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 1. FC Heidenheim - Hamburger SV Sonntag, 17. Februar 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Teilhaben - was ist es uns wert? 2009 trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Sie verspricht gleiche Chancen für Menschen mit Behinderungen. Aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? Zugang und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind die Kernanliegen, bekannt unter dem Begriff Inklusion. Nur, wie sieht die Praxis aus? Sind wirklich alle Menschen gleich viel wert? Oder bemessen wir Wert nicht unterschiedlich? Inklusion, wem bringt sie was? Sonntag, 17. Februar 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Jochen Breyer Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf den 22. Spieltag Fußball-Story Aktuelle Reportage Skispringen: Weltcup in Willingen Einzel der Herren Ski Alpin: WM in Are/Schweden Slalom der Herren

