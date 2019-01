"Königsmord": Dritter Film der ZDF-Reihe "Die Toten von Salzburg"

Major Peter Palfingers (Florian Teichtmeister, l.) und Hubert Murs (Michael Fitz, r.) Freude über die erneute Zusammenarbeit hält sich in Grenzen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Toni Muhr" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Auch in seinem dritten Fall arbeitet der Salzburger Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) eher unfreiwillig mit dem deutschen Kriminalhauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz) zusammen: Am Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF die Folge "Die Toten von Salzburg - Königsmord". In weiteren Rollen spielen Fanny Krausz, Erwin Steinhauer, Simon Hatzl, Anna Unterberger, Golo Euler und andere. Inszeniert wurde der Krimi von Erhard Riedlsperger nach dem Buch von Stefan Brunner.

Der bayerische Würstelkönig Rupert Gschwandtner wird in seiner Villa in Salzburg ermordet aufgefunden. Eines seiner rumänischen Pflegekinder, der siebenjährige Tyki, ist verschwunden. Da auf der Tatwaffe die Fingerabdrücke von Tykis älterer Schwester Liana gefunden werden, wird diese als erste Tatverdächtige vernommen. Diesmal sind sich Palfinger und Mur überraschend einig: Die Kinder sind unschuldig. Während sich die beiden Ermittler dennoch in gewohnter Manier aus dem Weg gehen, sucht Palfingers Mitarbeiterin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) nach dem Jungen. Verdächtige gibt es viele.

