Samstag, 24. November 2018, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Adi Hütter, Trainer Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga, 12. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg Bayern München - Düsseldorf Hertha BSC - Hoffenheim FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund VfL Wolfsburg - RB Leipzig Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 14. Spieltag Holstein Kiel - SV Sandhausen VfL Bochum - Erzgebirge Aue Darmstadt 98 - 1. FC Köln Sonntag, 25. November 2018, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Menschen, die uns prägen: Regenbogenfamilien Unter Regenbogenfamilien versteht man Familien, die etwas anders sind als andere. Nach der Liberalisierung des Eherechts dürfen schwule und lesbische Paare heiraten, haben manchmal Kinder. Die Sendung will erkunden, ob und in welcher Form sich das Leben in Regenbogenfamilien von anderen Familien unterscheidet, welche neuartigen Chancen sich bieten, welche unbekannten Probleme es gibt und wie diese Lebensform Menschen im "System Familie" prägt.

