"Hüftkreisen mit Nancy" - ZDF verfilmt Bestseller von Stefan Schwarz

Nancy (Helen Woigk), Max (Felix Knopp) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Ivan Maly" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In Berlin entsteht derzeit für das ZDF eine Komödie mit dem Arbeitstitel "Hüftkreisen mit Nancy" nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Schwarz. Max Krenke (Felix Knopp) ist ein mäßig erfolgreicher Journalist, der, mit Krisen konfrontiert, sein Leben wohl oder übel neu ordnen muss. Regie führt Miko Zeuschner. Das Drehbuch schrieben Johann Bunners und Martin Dolejs. In weiteren Rollen spielen Rudolf Kowalski, Ruth Reinecke, Allessandro Schuster, Marco Girnth und andere.

Max, einst hoffnungsvoller Journalist, hat es sich bei einem drittklassigen Blatt gemütlich gemacht. Als von Rückenschmerzen geplagter Ehemann und Familienvater hält er das Hamsterrad des Alltags am Laufen. Ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag ereilt ihn die fristlose Kündigung. Schlagartig sieht er sein Selbstbild in Scherben gehen. Max beschließt, seiner Familie den Jobverlust erst einmal zu verschweigen, und sitzt sinnlose Tage auf einer Parkbank ab. Bis er Nancy (Helen Woigk) begegnet, einer engelsgleichen jungen Frau, der er in einen alten Bodybuilding-Club folgt. Nancy scheint sofort zu erkennen, was Max im Leben fehlt: Haltung. Und ein paar Muskeln könnten auch nicht schaden. Über das Wiedererstarken seiner verlorenen Körperlichkeit scheint Max nach und nach wieder zu sich zu finden - wenn man davon absieht, dass er sich übertrieben jugendlich gibt.

Als Max' Frau Tina (Rebecca Rudolph) hinter sein Geheimnis kommt, fragt sie sich natürlich, ob die belebende Beziehung ihres Mannes zu seiner jungen Fitnesstrainerin wirklich rein platonisch ist. Max selbst ist davon zumindest eine Weile überzeugt. Doch irgendwann weiß er es selbst nicht mehr. Vielleicht müsste er wirklich einen Schlussstrich ziehen und noch einmal neu anfangen. Immerhin geht es um die zweite Hälfte seines Lebens. Erkenntnisse eines von Midlifecrisis geplagten Mannes können sehr schmerzhaft sein.

Produziert wird "Hüftkreisen mit Nancy" von ZIEGLERFILM Baden-Baden GmbH, der Produzent ist Marc Müller-Kaldenberg. Im ZDF liegt die Redaktion bei Thorsten Ritsch. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 13. Dezember 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Ansprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hueftkreisen

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell