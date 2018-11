Mainz (ots) -

Samstag, 17. November 2018, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Ja zum Leben Am 17. November ist Internationaler Tag des Frühgeborenen. "Menschen - das Magazin" widmet sich diesem Thema und stellt in zwei Porträts Eltern vor, deren Kinder zu früh geboren wurden. Wie gehen Eltern damit um, wenn das eigene Kind nach seiner Geburt ohne fremde Unterstützung nicht überlebensfähig ist? Dies erlebte das Ehepaar Kosanke nicht nur mit einem Kind, sondern mit ihren Zwillingen. Und das jeden Tag. Beide Mädchen wurden als "Frühchen" geboren und müssen selbst im Schulalter immer noch künstlich ernährt werden. Die Ursache ist wahrscheinlich ein Trauma, ausgelöst durch ihre viel zu frühe Geburt. Die achtjährigen Mädchen haben eine sogenannte Futterstörung. Evi kann immerhin ab und zu winzige Mengen an Nahrung zu sich nehmen. Cheyenne hingegen verweigert kategorisch alles, wird immer noch über Sonde ernährt. Beide Mädchen sind oft krank und müssen immer wieder ins Krankenhaus. Auch ihre geistige Entwicklung ist durch die Frühgeburt stark verzögert. Die Eltern schickten sie aus Angst vor Infektionen nicht in die Kita, das macht sich heute bemerkbar. Evi und Cheyenne hatten bisher kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, sind oft aggressiv, leiden an notorischer Unruhe. Samstag, 17. November 2018, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Dem Stau entschweben - Städte wollen Seilbahnen bauen Hängepartie in Hessen - Landtagswahl-Ergebnis weiter unklar Umstrittene Gas-Pipeline - Nordosten profitiert von Nord Stream Hammer der Woche - Doppelter Netzausbau in Beverstedt Sonntag, 18. November 2018, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Menschen, die uns prägen: Kinder Kind sein ist anders: frei, unbefangen und enorm anders als vor 50 Jahren. In einer Zeit, in der "Retortenbabys" Normalität werden, sind Kinder heute oft Wunschkinder, das Rollenbild ist neu. Kindheit ist nicht mehr geprägt durch körperliche Arbeit, strenge Eltern und viele Geschwister, sondern selbstbestimmt und an Medien orientiert. Doch was bedeutet das genau? Und wie kinderfreundlich ist Deutschland? "sonntags" geht dem nach. Sonntag, 18. November 2018, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: UEFA Nations League - Vorbericht Deutschland - Niederlande Fußball: UEFA Nations League - Nachbericht England - Kroatien Nordische Kombination - Saison-Ausblick Reiten: German Masters in Stuttgart - Aktueller Bericht Rugby: WM-Qualifikation - Reportage über das deutsche Team

