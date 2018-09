Mainz (ots) -

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 7. Oktober 2018, 12.03 Uhr ZDF-Fernsehgarten on tour Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus Stralsund In der zweiten Ausgabe der Show spielen die Küstenregion sowie Fauna und Flora eine Hauptrolle. Und mit "Leute heute"-Moderator Florian Weiss steht Andrea Kiewel ein wahrer Tierfreund zur Seite. Gäste: Vicky Leandros, Christina Stürmer, Glasperlenspiel, Sebastian Hämer, Vincent Gross, Goldmeister, Schlagerlegenden, Eagle-Eye Cherry und andere. Die Ostseeregion rund um die Hansestadt Stralsund ist auch die Heimat vieler Tiere. Vielleicht hat Florian Weiss Glück, wenn er die Kraniche sucht, und kann beobachten, wie sich die Tiere nach wahren Massenstarts in der Luft formieren, bevor sie nach Südeuropa oder sogar Afrika aufbrechen. Groß geschrieben werden Service und Tipps für die Zuschauerinnen und Zuschauer: Unter anderem präsentieren "Style-Expertin" Astrid Rudolph und ihre Models passende Outfits für den herbstlichen Strandspaziergang und die kommende Herbst-Winter-Saison 2018/2019. Die letzte Stralsund-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten on tour" ist am Sonntag, 14. Oktober 2018, um 12:20 Uhr zu sehen.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell