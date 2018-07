Mainz (ots) -

Samstag, 7. Juli 2018, 12.00 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Selbst optimieren Das eigene Bein amputieren und durch eine Hightech-Prothese ersetzen? Lisa Scheer, 27, hat sich dafür entschieden. Mit zwölf erkrankte sie an Knochenkrebs. Ihr Bein blieb steif. Mit ihrer Prothese ist Lisa viel mobiler, jedoch leidet sie unter Phantomschmerzen. Ihre Entscheidung wird unter Ärzten und in ihrem Umfeld kontrovers diskutiert. Was moderne Prothesen alles können, zeigt uns Professor Bertold Meyer. Er trägt eine bionische Hand. Sonntag, 8. Juli 2018, 9.03 Uhr sonntags Moderation. Andrea Ballschuh Lebenswelt Bahnhof Rund 280.000 Menschen nutzen jeden Tag den Kölner Hauptbahnhof. Mit 1300 Zügen herrscht hier der dichteste Verkehr in ganz Deutschland. "sonntags" taucht ein in diese eigene Lebenswelt. Im Gespräch mit dem Bahnhofsmanager, beim Blick hinter die Kulissen im Stellwerk oder beim Besuch in der Bahnhofsmission: Andrea Ballschuh entdeckt, welchen Wandel dieser Ort in den letzten Jahren erlebt hat und vor welchen Herausforderungen die Bahnhöfe stehen. Sonntag, 8. Juli 2018, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste In Italien eine Vorspeise - bei uns die Frage der Fragen: Wer macht die beste Bolo im großen Italien-"Fernsehgarten"? "Dolce Vita" heißt es heute mit Andrea Kiewel und Giovanni Zarrella. Italienisches Lebensgefühl trifft auf Unterhaltung pur. Musikalische Gäste der Sendung sind unter anderen Angelo Branduardi, Giovanni Zarrella, I Santo California, The Italian Tenors, Hansi Hinterseer, Rosanna Rocci, Nevio, Armando Quattrone und Il Grande Piano. Sonntag, 8. Juli 2018, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne FIFA WM 2018 - Ausblick auf die Halbfinals Rad: Tour de France, 2. Etappe - Rund um den Tour-Start Triathlon-Story: Patrick Lange - Der Weltmeister im Porträt Triathlon: Ironman in Frankfurt - Aktueller Bericht Formel 1: GP von Großbritannien - Zusammenfassung aus Silverstone

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell