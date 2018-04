Andrea Kiewel Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Sascha Baumann" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Bevor die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg beginnt, entführt Moderatorin Andrea Kiewel die ZDF-Zuschauer an drei Sonntagen auf die Kanareninsel Teneriffa und präsentiert von dort ab Sonntag, 15. April, 11.50 Uhr, "ZDF-Fernsehgarten on tour".

Andrea Kiewel und der "ZDF-Fernsehgarten" sind am Strand "Bahia del Duque" an der Costa Adeje im Südwesten der Insel. Die Musik-Gäste der ersten Ausgabe sind Wincent Weiss, Beatrice Egli, Marquess, Armando Quattrone, Mike Singer, Glasperlenspiel, Lupid, Semino Rossi, Alina, Yannick Bovy, Ben Zucker und viele andere.

Neben den Musikstars haben sich weitere Gäste angesagt: Mario Kotaska erzählt aus seinem Leben als TV-Koch und kreiert ein leckeres Gericht. Das Thema von Modeexpertin Astrid Rudolph lautet "Bequem in den Urlaub". Und damit man auch noch entspannt in den Urlaub fährt, rät Service-Expertin Linda Föhrer zu Atem- und Entspannungsübungen. Die Schriftstellerin und Tochter des Literaturkritikers Hellmuth Karasek, Laura Karasek, gibt ihre Empfehlungen für die passende Urlaubslektüre.

Ob mit Einrad, Surfbrett, Slackline oder Fußball: Am Strand "Bahia del Duque" geht es auch sportlich zu. Moderatorin Andrea Kiewel hat sich dafür eine illustre Gästeschar an Sportlern eingeladen, die mit Akrobatik, Kuriositäten und Rekorden zu überzeugen weiß.

Zwei weitere Teneriffa-Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" werden am 22. und am 29. April um 11.50 Uhr ausgestrahlt. Die "Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg startet am Sonntag, 6. Mai 2018, 11.50 Uhr, live im ZDF.

