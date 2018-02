Mainz (ots) -

Donnerstag, 15. Februar 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Tom Gerhardt, Comedian und Schauspieler Aktionstag für Frauenrechte - One Billion Rising Lungenkrebs - Neues zu Diagnose und Therapie Kabellose Ohrhörer - Drei Modelle im Test Donnerstag, 15. Februar 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Tatort Telefon - Wie schützt man sich vor Betrügern? Verzicht statt Konsum - Minimalistin Mimi Expedition Bremen - Überraschende Berufswahl Donnerstag, 15. Februar 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald 19-Jähriger sprengt Haus in die Luft - Der Grund: Er wollte nicht ausziehen Donnerstag, 15. Februar 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Marcel Ostertag in New York - Neue Show während der Fashion Week Helen Mirren in Berlin - Start der Berlinale Tourstart Peter Maffay - Unplugged-Konzert in Kiel Donnerstag, 15. Februar 2018, 22.25 Uhr maybrit illner Thema: Machtspiele am Abgrund - Ist Schwarz-Rot noch zu retten? Gäste: Olaf Scholz, SPD, Kommissarischer Bundesvorsitzender Paul Ziemiak, CDU, Vorsitzender Junge Union Wolfgang Gründinger, Stiftung Generationengerechtigkeit Claudia Kade. Ressortleiterin Politik der "Welt" Hajo Schumacher, Politikwissenschaftler, Autor Statt Schulz nun Scholz und dann Andrea Nahles, wenn es nach dem Willen der SPD-Spitze geht. Wenn nur die Basis nicht so entnervt ist, dass sie ihren Bossen noch einen Strich durch die Rechnung macht. Auf der Zielgeraden zur neuen GroKo gerät die SPD mächtig ins Straucheln. Dabei sei der Koalitionsvertrag ein großer Erfolg für die Sozialdemokraten, heißt es. Und daran leidet wiederum die CDU fühlbar und hörbar: Desaströs, Demütigung und der Anfang vom Ende der CDU, sagen die Kritiker der Kanzlerin. Ist das Chaos bei der SPD nun beendet? Kann Angela Merkel ihre Kritiker einbinden? Ist mit zwei derart verunsicherten und angeschlagenen Parteien ein stabiles Regieren möglich?

