CL-Achtelfinale Real Madrid - Paris St. Germain live im ZDF / Claudia Neumann erstmals als Live-Reporterin in der UEFA Champions League

Mainz (ots) - Titelverteidiger Real Madrid gegen den ambitionierten französischen Tabellenführer Paris St. Germain: Bereits im Achtelfinale der Fußball-Champions-League treffen zwei der Titelkandidaten aufeinander. Das Hinspiel am Mittwoch, 14. Februar 2018, 20.45 Uhr, im Estadio Santiago Bernabéu ist live im ZDF zu sehen. Bereits um 20.25 Uhr begrüßen ZDF-Moderator Jochen Breyer und ZDF-Experte Oliver Kahn die Zuschauer nach einem langen Olympia-Live-Tag im Zweiten zum Fußball-Highlight. Und das hält eine Premiere bereit: Claudia Neumann kommentiert erstmals als Live-Reporterin eine Partie der UEFA Champions League. Bereits bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich und dem Confederations Cup 2017 in Russland war sie als ZDF-Live-Reporterin im Einsatz.

Am Mittwoch, 14. Februar 2018, 19.20 Uhr, bietet das "UEFA Champions League Magazin" eine erste Einstimmung auf das Achtelfinale in der Königsklasse insgesamt und auf das Live-Spiel im Besonderen: Dem zuletzt kriselnden Real Madrid gelang mit einem 5:2-Sieg in der heimischen Liga - inklusive dreier Tore von Ronaldo - eine gelungene Generalprobe für das Aufeinandertreffen mit Paris St. Germain. Das Team um Topspieler Neymar kam am Wochenende in der Ligue 1 zu einem 1:0-Auswärtserfolg.

Im Anschluss an die Live-Übertragung von Real gegen PSG bietet "ZDF SPORTextra" Zusammenfassungen der anderen drei Achtelfinale aus dieser Woche: Am Mittwochabend empfängt der FC Porto den FC Liverpool, bereits am Dienstag spielen Juventus Turin - Tottenham Hotspur und FC Basel - Manchester City.

Der nächste UEFA-Champions-League-Abend steht schon am Dienstag, 20. Februar 2018, 20.25 Uhr, auf dem ZDF-Programm - mit dem Achtelfinal-Hinspiel zwischen FC Bayern München und Besiktas Istanbul. Und auch das Rückspiel des deutschen Meisters in Istanbul ist am Mittwoch, 14. März 2018, 17.25 Uhr, live im ZDF zu sehen. Da mit dem FC Bayern München nach der Champions-League-Gruppenphase nur noch ein Bundesligist im laufenden Wettbewerb vertreten ist, kann das ZDF, das sich auf den Mittwoch als CL-Spieltag festgelegt hat, auch das Dienstagsspiel der Bayern übertragen.

