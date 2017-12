ZDF und ZDFinfo über "Berlin Breitscheidplatz - Leben nach dem Attentat"

Ein Jahr lang wurde an der Berliner Gedächtniskirche mit einem improvisierten Kerzenmeer an den Anschlag erinnert. Zum ersten Jahrestag am 19. Dezember soll eine dauerhafte Gedenkstätte eingeweiht werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Am 19. Dezember 2016 um 20.04 Uhr raste ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz - zwölf Menschen starben, mehr als 60 wurden verletzt. Die Dokumentation "Berlin Breitscheidplatz - Leben nach dem Attentat" begleitet die Angehörigen der Opfer auf ihrem Weg bis zum ersten Jahrestag des Anschlags. Der Film von Carsten Behrendt ist am Sonntag, 17. Dezember 2017, 23.30 Uhr, im ZDF und am Montag, 18. Dezember 2017, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.

Nach dem Schock vom Breitscheidplatz hat sich die Welt weitergedreht. Für eine kleine Gruppe jedoch steht sie noch immer still - für die Hinterbliebenen der Anschlagsopfer. Sie treffen sich regelmäßig und helfen sich gegenseitig auf dem Weg zurück in den Alltag.

ZDF-Reporter Carsten Behrendt hatte vor einem Jahr unmittelbar nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche live vor Ort für das "heute-journal" berichtet. Einen Monat danach besuchte er einen Erinnerungsgottesdienst in der Gedächtniskirche, drei Monate danach nahm er erste Kontakte zu Hinterbliebenen des Anschlags auf. Sein Film zum ersten Jahrestag des Anschlags besteht aus dem, was die Angehörigen der Opfer zulassen. Insgesamt fünf Protagonisten kommen in der Dokumentation zu Wort. Jede und jeder hat in den vergangenen Monaten viel durchgemacht und eine Strategie gefunden, den Verlust der Frau, des Sohnes, der Mutter auf je eigene Weise zu verarbeiten - die eine mit dem Willen zur Aufklärung, der andere mit Verdrängung, Wut im Bauch oder dem Wunsch nach Versöhnung.

