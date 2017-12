Mainz (ots) -

Bitte aktualisierte Gästeliste beachten! Montag, 25. Dezember 2017, 20:15 Uhr Die Helene Fischer-Show Helene Fischer präsentiert auch in diesem Jahr am 1. Weihnachtstag ihre große Show mit nationalen und internationalen Gästen. Gemeinsame Duette sorgen für große Emotionen und Gänsehautmomente. Mit dabei sind unter anderen James Blunt, Barbara Schöneberger, Vanessa Mai, Stephanie Stumph, Santiano, Max Giesinger, The Baseballs, Höhner, The Kelly Family, Alexander Klaws mit "Ghost - Das Musical" und das Ensemble des Musicals "Tanz der Vampire". Die weiteren Gäste sind: Sascha Grammel, Matthias Schweighöfer, Gianna Nannini, Clare Bowen, Charles Esten, Seven, Alex Christensen, Celine Tam und Diavolo. Helene Fischer hat für ihr Publikum ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, mit einer Mischung aus viel Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und tollen Musical-Inszenierungen.

