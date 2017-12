Mainz (ots) -

Mittwoch, 6.Dezember 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr) Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Doping-Strafe für Russland? - Reaktionen auf IOC-Entscheidung Israel: Heilige Stadt, ewiger Streit - US-Botschaft in Jerusalem? Wie weiter mit der Währungsunion? - EU-Kommission macht Vorschläge Internet der Dinge: Rückgrat IOTA - Wenn Autos Parktickets selbst kaufen IGLU zeigt, wie gut Schüler lesen - Studie unter Grundschülern Wer war das denn? - Nikolaus gesichtet Service: Backen ohne Zucker - Xylit und Dattelsüße - schmeckt das? Champions League: Bayern gegen PSG - Die Höhepunkte des Spitzenspiels Mittwoch, 6. Dezember 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Testament richtig aufsetzen - Streit vermeiden beim Nachlass Essen Motor Show - Die etwas andere Automesse 70 Jahre BND - Hinter den Kulissen des Geheimdiensts Gast im Studio: Regina Ziegler, Filmproduzentin Mittwoch, 6. Dezember 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann SPD sucht den richtigen Kurs - Parteitag soll Entscheidungen bringen EU will Währungsunion reformieren - Ehrgeizige Konzepte in der Diskussion Iran nach Aufhebung der Sanktionen - Geht es den normalen Menschen besser? Gast: Jens Gnisa, Richter - Der Rechtsstaat muss stärker werden Mittwoch, 6. Dezember 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Retro: 70 Jahre BND - Der Nachrichtendienst hat Geburtstag Mittwoch, 6. Dezember 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Helmut Lotti in Antwerpen - Der Sänger zeigt seine Lieblingsorte Neues von Helge Schneider - Termin in München Gastrolle für Hardy Krüger Jr. - Ein Tag beim Musical "Aladdin" Mittwoch, 6. Dezember 2017, 23.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Amerikas gnadenloser Jugendsport - Profi um jeden Preis Spaniens dunkles Geheimnis - Suche nach den gestohlenen Kindern Auf Achse im Iran - Zwischen Diesel und Datteln

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell