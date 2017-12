Dieselskandal: ZDF-Magazin "WISO" über Hinweise auf Abschalteinrichtungen bei BMW

Mainz (ots) -

BMW hat bislang fest behauptet, keine Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen zu verwenden. Messungen im Auftrag des ZDF-Magazins "WISO" haben nun ergeben, dass ein BMW 320d (Erstzulassung 2016) der Abgasnorm Euro 6 die Abgasrückführung unter bestimmten Bedingungen abschaltet. Nachmessungen beim TÜV Nord bestätigten dies. So schaltet das Fahrzeug bei höheren Drehzahlen die Abgasrückführungsrate auf null, wodurch die Emissionen der schädlichen Stickoxide (NOx) stark ansteigen. Der gemessene BMW ist im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) im Labortest deutlich unter dem NOx-Grenzwert von 80 Milligramm pro Kilometer, selbst wenn der Fahrzyklus mit einer um zehn Prozent erhöhten Geschwindigkeit gefahren wird. Bei gleicher Fahrweise auf der Straße liegt der NOx-Emissionswert im Außerortsteil des Neuen Europäischen Fahrzyklus hingegen deutlich über dem Grenzwert. Im Vergleich zu den TÜV-Messungen waren bei den Straßenmessungen die NOx-Emissionen um den Faktor 7,2 höher. Das ergaben Messungen des Emissionskontrollinstituts der Deutschen Umwelthilfe. Danach ist nicht nur die Drehzahl, sondern auch das Drehmoment dafür entscheidend, ob die Abgasrückführung ein- oder ausgeschaltet wird. Für den Verkehrsexperten Axel Friedrich deutet das auf eine Abschalteinrichtung hin. "Das ist nach meiner Einschätzung von der europäischen Richtlinie nicht gedeckt", erklärt Friedrich in der "WISO"-Sendung am Montag, 4. Dezember 2017, 19.25 Uhr. Abschalteinrichtungen sind laut Europäischer Verordnung grundsätzlich verboten und können nur ausnahmsweise erlaubt sein. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, erklärt dazu in "WISO": "Die vorliegenden Messergebnisse sind sehr klare Indizien dafür, dass hier Abschalteinrichtungen in der Motorsteuersoftware vorhanden sind." Diese müssten komplett entfernt werden. Das Fahrzeug müsse in allen normalen Betriebssituationen eine voll funktionstüchtige Abgasreinigung haben. BMW lehnt ein "WISO"-Interview ab. Der Konzern teilt schriftlich mit: Die "für die Abgasbehandlung erforderlichen Emissionskontrollsysteme" deckten "in ihrer Wirksamkeit die typische Kundenfahrweise vollumfänglich ab". Sie seien "im Rahmen der Typprüfung in ihrer Funktionsweise korrekt beschrieben und von den zuständigen Behörden genehmigt" worden. Die zuständige Kontroll- und Zulassungsbehörde, das Kraftfahrtbundesamt, lässt die "WISO"-Anfrage, ob BMW bei der Typzulassung Abschalteinrichtungen im Sinne der EZU-Verordnung angemeldet habe, unbeantwortet. Ebenso ohne Antwort blieb die "WISO"-Frage, welche Abschalteinrichtungen das Kraftfahrtbundesamt dem BMW-Konzern genehmigt habe. http://wiso.zdf.de. http://twitter.com/zdfwiso http://twitter.com/ZDFpresse Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 701-3802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

