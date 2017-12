Mainz (ots) -

Montag, 4. Dezember 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Elektrische Weihnachtsdekoration - Wie viel Licht ist erlaubt? Inklusion weltweit - Andere Länder sind weiter als wir Werbung auf Instagram - Oft nicht als Werbung erkennbar Gast: Atze Schröder, Comedian Montag, 4. Dezember 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kostenlos gegen Konsumrausch - Leihladen öffnet in Maintal Expedition Neumünster - Zwischen Tierheim und Tierpark Drei Generationen Schornsteinfeger - Ein ganz besonderer Familienbetrieb Montag, 4. Dezember 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Was wird aus Horst Seehofer? - Entscheidung bei der CSU Vorentscheidung bei der SPD - Doch Sondierungen für eine "GroKo"? Mehr Wohnungslose in Deutschland - Auf der Suche nach Lösungen Schoko-Nikoläuse aus dem Odenwald - Süße Tradition läuft auf Hochtouren Montag, 4. Dezember 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald "Nach Haus telefonieren..." - 1982 kam der Kultfilm "E.T." ins Kino Montag, 4. Dezember 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Premiere mit Uwe Ochsenknecht - "Burg Schreckenstein" im Kino Gastrolle für Hardy Krüger Jr. - Mit "Aladdin" auf der Bühne Dorthe Kollo auf Mallorca - Mit der Sängerin auf der Insel Montag, 4. Dezember 2017, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Ehrenamtlich arbeiten - Regeln beim freiwilligen Engagement Als Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, als Trainer im Sportverein, als Betreuer und Unterstützer für alte oder kranke Menschen: Mehr als 20 Millionen Deutsche engagieren sich mit Freude ehrenamtlich. Wer ehrenamtlich tätig werden möchte, sollte sich zunächst fragen: Wo wird aktuell Unterstützung gebraucht? Welche Form von freiwilligem Engagement passt zu mir? Und welche Tätigkeit kann ich - im besten Fall langfristig - tatsächlich leisten und in meinen Alltag integrieren? Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist kein reguläres Arbeitsverhältnis - bei arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Beurteilungen gelten viele Besonderheiten. Gerade deshalb gibt es bei der Ausübung eines Ehrenamtes einige kleine Stolpersteine: Welche Regelungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gelten während der regulären Arbeitszeit? Wie sieht es mit einer für das Ehrenamt notwendigen Versicherung aus? Unter welchen Umständen müssen Einnahmen und Aufwandsentschädigungen bei der Steuererklärung angegeben werden? Das und vieles mehr erklärt der WISO-Tipp. Weitere Themen: Teuer oder Billig: Lichterketten - LED-Lichterketten im Test Mieses Geschäft mit Welpen- Illegaler Handel in Deutschland

