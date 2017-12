Paketdienst-Boom im Fokus von "ZDFzeit", "plan b" und "ZDF.reportage"

Im belgischen Gent sind Postboten irgendwie anders unterwegs: Die Stadt setzt auf E-Vehikel aller Art. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Jörg Adams" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In Deutschland werden täglich über zehn Millionen Pakete verschickt - Tendenz steigend. Der Online-Handel boomt, der Zustellwahnsinn auch. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Paketdienste besonders stark gefordert. "ZDFzeit", "plan b" und "ZDF.reportage" beleuchten im Zeitraum vom 5. bis 10. Dezember 2017 die unterschiedlichen Auswirkungen dieser immer stärker nachgefragten Logistikleistung.

Los geht es am Dienstag, 5. Dezember 2017, 20.15 Uhr, mit dem "großen Paketdienst-Test" von "ZDFzeit". Die Dokumentation checkt die vier Paketdienste DHL, Hermes, DPD und GLS, die als Marktführer im Privatkunden-Geschäft fast 80 Prozent aller Pakete transportieren. Die "ZDFzeit"-Tests zeigen, wer in Sachen Schnelligkeit, Preis, Service, Umweltbilanz und Fairness die Nase vorn hat. Dazu werden Testpakete von Rodenäs, der nordwestlichsten Festland-Gemeinde Deutschlands, in den tiefen Süden nach Oberstdorf geschickt - eine Strecke von mehr als 1000 Kilometern. Sind die angegebenen Lieferzeiten von ein bis zwei Tagen realistisch? Welcher Paketdienst ist der schnellste? "ZDFzeit" verfolgt die Wege, die die Pakete nehmen, und zeigt die Logistik, die dahintersteckt.

Dass der Trend zum Paketversand europaweit zunimmt, zeigt am Samstag, 9. Dezember 2017, 17.35 Uhr, die "plan b"-Doku über "Lieferhelden - Wege aus dem Zustellwahnsinn". Im belgischen Gent geht man mit dem wachsenden Lieferaufkommen ganz radikale Wege: Seit April 2017 ist die Stadt für alle PKW und LKW nur noch morgens bis 10.00 Uhr zugänglich. Danach dürfen nur zwei Firmen in die Stadt: "Bubblepost" für kleine Lieferungen und "City Depot" für große. Die Fahrer verteilen die Pakete mit zum Teil exotischen elektrischen Fahrzeugen.

Und auch die "ZDF.reportage" am Sonntag, 10. Dezember 2017, 18.00 Uhr, begleitet "Paketzusteller im Vorweihnachtsstress". In "Bescherung auf Bestellung" gibt es Einblicke in die modernsten Logistikzentren von Marktführer Amazon und in Spielwaren-Onlineshops. Die "ZDF.reportage" zeigt darüber hinaus, wie beispielsweise die Fahrer von UPS in wochenlangen Trainings auf die stressigste Zeit des Jahres vorbereitet werden.

