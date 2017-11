Mainz (ots) -

Freitag, 1. Dezember 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen HIV-Therapien im Überblick - Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag Adventsstimmung für das Kinderheim - Expertin zaubert Weihnachtsflair Adventspunsch mit Vanilleschaum - Ein Rezept von Armin Roßmeier Gast im Studio: Simon Böer, Schauspieler Freitag, 1. Dezember 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte So arbeitet Düsseldorfs Ordnungsamt - Knöllchen fürs Ausruhen Expedition Deutschland: Düsseldorf - Das Leben von Schwein Schnitzel Doros Nougatkipferl - Backtraum im Advent Freitag, 1. Dezember 2017, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié, Jo Schück Politik ohne Vertrauen - Wohin führen Vorwürfe und Verrat? Martin Walser und Jakob Augstein - Vater und Sohn schreiben ein Buch Tattoo-Kunst in Leipzig - Ausstellung "Die Welt unter der Haut" Zeit für Stille - Sehnsucht nach einer leiseren Welt Neustart an der Berliner Volksbühne - Chris Dercons Ideen für das Theater Gäste: Jakob Augstein, Journalist - zum Thema: Das Leben neu denken Gregory Porter, Musiker - mit dem Song "Mona Lisa"

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell