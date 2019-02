Endemol Shine Germany

Endemol Shine Beyond produziert dokumentarische Webserie für ZDFkultur

Köln (ots)

Ein neues Projekt im Bereich "Digital Originals" bei Endemol Shine Beyond: Für das heute gelaunchte Kulturangebot ZDFkultur hat die Beyond sechs Folgen der Webserie "MeetSurfEat" entwickelt und produziert.

"MeetSurfEat" entführt den Zuschauer auf einen kulinarischen Roadtrip durch Marokko. Festgehalten wird diese bildgewaltige Reise in sechs ca. 15-20minütigen Folgen, die erste Folge ist ab sofort in der ZDFmediathek und unter www.zdfkultur.de abrufbar. Zusätzlich hat Endemol Shine Beyond sechs Facebook-Videos rund um das neue Format produziert, die analog zu den sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus hochgeladen werden.

Über MeetSurfEat:

Die beiden Freunde Cozy und Jo von "Salt&Silver" haben ihre Medienjobs als Kameramann und Art Director satt. Sie steigen aus, kratzen all ihr Erspartes zusammen und fliegen ans andere Ende der Welt, um fortan nur noch das zu tun, was sie am meisten lieben: reisen, surfen und kochen. Für ZDFkultur machen sich die beiden auf, um Marokko zu erkunden und seine Bewohner kennenzulernen - am Meer, im Gebirge und in der Wüste. Das gemeinsame Kochen und Essen dienen als Türöffner, um mit Einheimischen sowie ihrer Kultur und Subkultur in Verbindung zu treten. Cozy und Jo treffen auf Marokkos beste Surferin, erleben das alltägliche Leben eines örtlichen Fischers und verbringen einen Tag und eine Nacht in der Sahara mit Beduinen. So facettenreich Marokkos Landschaft ist, so unterschiedlich ist die Lebensweise der Menschen. "MeetSurfEat" ist ein kulinarischer Roadtrip in Webvideos durch die vielfältige Gesellschaft Marokkos.

Kristian Costa-Zahn: "Ich freue mich sehr, dass wir mit "MeetSurfEat" Teil des neuen ZDFkultur-Angebotes sind. Die Webserie ist eines unserer aktuellen Leuchtturmprojekte im Bereich "Digital Originals", weitere neue Formate werden bald folgen. Mit Salt & Silver haben wir zwei talentierte und vielseitige Persönlichkeiten an Bord, die es schaffen, uns ein Land kulinarisch und (sub)kulturell auf ganz neue Weise erleben zu lassen."

Über Beyond:

Digital Storytelling ist die DNA von Endemol Shine Beyond. Kernkompetenz ist die Entwicklung und Produktion von digitalem Videocontent für Sender, Markenpartner oder Plattformen wie YouTube, Instagram oder Facebook. Von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Distribution über Social Media ist Endemol Shine Beyond der Produzent für die digitale Zielgruppe.

