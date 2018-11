Baden-Baden (ots) - Einmal in seiner Lieblingsserie "GZSZ" mitzuspielen und exklusiv durch das Studio geführt zu werden war einem Fan tolle 12.550 Euro wert. Der Bieter aus Thüringen sicherte sich das garantiert unvergessliche Erlebnis am Donnerstagabend unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Die Auktion ist Teil des RTL-Spendenmarathons und der Erlös kommt damit ohne Abzug der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern zugute.

Auch die originalen Mofas aus dem aktuellen Kinofilm "25 km/h", ein von den "Game of Thrones"-Darstellern signiertes Schwert und viele weitere einmalige Dinge wurden im Laufe des Donnerstags und Freitags versteigert. Den Rekorderlös erzielte ein Kunstwerk von Leon Löwentraut mit 58.999 Euro. Im letzten Jahr konnte United Charity mit den Wohltätigkeitsauktionen rund um den RTL-Spendenmarathon mehr als 140.000 Euro Erlöse weitergeben und erhofft sich natürlich auch dieses Jahr einen tollen Gesamterlös.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,8 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

