Baden-Baden (ots) - Unvergessliche Startreffen zum Beispiel mit Thomas Müller, Komparsenrollen im TV, das persönliche Trikot von Cristiano Ronaldo oder ein Wohnzimmerkonzert von Tim Bendzko: Das ist nur eine Auswahl der einmaligen Weihnachtsgeschenke, die aktuell bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigert werden. Dabei erfüllt der der Auktionsgewinner nicht nur sich oder jemand anderem einen Traum, sondern hilft auch Kindern in Not, denn United Charity leitet alle Auktionserlöse ohne Abzug an Kinderhilfsorganisationen weiter. Allein durch die Weihnachtsauktionen konnte die Plattform im letzten Jahr 250.000 Euro spenden.

Mitmachen ist ganz einfach: Registrieren, bieten, dranbleiben und sich so am Ende den Gewinn der Auktion sichern. United Charity sorgt dafür, dass jedes Geschenk pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegt - vor Freude strahlende Augen sind damit garantiert.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

