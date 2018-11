Leon Löwentrauts Kunstwerk aus der Serie "Different Minds", versteigert für 58.999 Euro für den guten Zweck. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78160 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH" Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - 58.999 Euro ausschließlich für die gute Sache: Diesen Erlös erzielte ein Werk des jungen Künstlers Leon Löwentraut unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Der 20-Jährige stellte es im Rahmen des RTL-Spendenmarathons zur Verfügung und freut sich sehr über den hohen Erlös. Das Werk ist Teil seiner Serie "Different Minds", die nach Aussage des Künstlers die für ihn wichtigste des Jahres ist.

Bereits kurz nach Start der Auktion begann der Bieterwettstreit zwischen zahlreichen Kunstinteressierten. Den Zuschlag für das Unikat erhielt schließlich ein Bieter aus Nordrhein-Westfalen, der sein Gebot erst kurz vor Schluss abgab. Sein Erlös wird nun ohne Abzug an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern weitergeleitet. Bis zum Abend laufen noch mehrere Online-Auktionen im Rahmen des Spendenmarathons bei United Charity.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,8 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden



Tel.: 07221 366 8701

Fax: 07221 366 8709

Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell