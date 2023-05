Sonata Software Ltd.

Sonata Software - Internationaler Umsatz in $ wuchs um 8,6 % QoQ, und der inländische Bruttobeitrag wuchs um 2,9 % QoQ

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Das konsolidierte PAT für das Geschäftsjahr 23 wuchs um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Lieferte in Q4'2023 einen PAT von ₹ 113,8 Cr (normalisierter PAT nach einmaligen M&A-Kosten von ₹ 126,8 Cr). Der Verwaltungsrat schlägt eine Schlussdividende von 8,75 ₹ je Aktie vor (Dividende für das Geschäftsjahr 23: 15,75 ₹ je Aktie).

Sonata Software, ein globales Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Technologielösungen, hat heute seine geprüften Finanzergebnisse für das 4te Quartal und das am31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt gegeben.

in ₹ Crores Beschreibung Für das abgelaufene Quartal Für das abgelaufene Jahr 31-Mar-23 31-Dez-22 QoQ 31-Mar-22 YoY 31-Mar-23 31-Mar-22 YoY Einnahmen Internationale IT-Dienstleistungen 533,5 489,6 9 % 413,9 29 % 1.920,4 1.493,8 29 % Domestic- Products & Services 1.383,4 1.773,6 -22 % 1.051,0 32 % 5.540,0 4.066,9 36 % Konsolidiert 1.913,5 2.260,8 -15 % 1.463,6 31 % 7.449,1 5.553,4 34 % EBITDA Internationale IT-Dienstleistungen 123,5 123,2 0 % 113,8 9 % 482,0 425,0 13 % Domestic- Products & Services 54,0 51,7 4 % 39,5 37 % 196,8 142,4 38 % Konsolidiert 176,7 172,8 2 % 153,1 15 % 675,0 565,7 19 % PAT Internationale IT-Dienstleistungen 1 74,8 81,3 -8 % 72,4 3 % 310,7 274,5 13 % Domestic- Products & Services 39,0 36,3 8 % 28,5 37 % 141,2 101,8 39 % Konsolidiert 2 113,8 117,6 -3 % 100,9 13 % 451,9 376,4 20 % Anmerkungen: 1. Internationale IT-Dienstleistungen beinhaltet die Ergebnisse von Quant Systems Inc. ab dem 10. März 2023, dem Datum des Abschlusses der Akquisition. 2. In der PAT-Zahl sind einmalige Akquisitionskosten (nach Steuern) in Höhe von ₹ 13 Crores enthalten. Der normalisierte PAT für Q4 2023 betrug ₹ 126,8 Crores.

Zu den Quartalszahlen sagte Herr Samir Dhir, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens: "Wir freuen uns, ein weiteres Quartal mit branchenführendem Wachstum vorlegen zu können. Unser Umsatz in Rupien wuchs im 4. Quartal des Geschäftsjahres 23 um 9 % im Quartalsvergleich (8,6 % in Dollar). Der Jahresumsatz in Rupien wuchs um 29 %. (18,1 % in USD). Das konsolidierte PAT für das Geschäftsjahr 23 wuchs um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Unsere modernisierungsorientierten Lösungen ermöglichten drei große Geschäftsabschlüsse, darunter unseren bisher größten Auftrag im Wert von 160 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben wir im Berichtsquartal die Übernahme von Quant Systems abgeschlossen, um unsere kürzlich angekündigten Inkubationen in den Bereichen BFSI und Gesundheitswesen zu stärken."

Zu den Ergebnissen sagte Herr Sujit Mohanty, Geschäftsführer & CEO von Sonata Information Technology Limited: "Unser Geschäftsbereich für inländische Produkte und Dienstleistungen hatte ein hervorragendes Jahr mit hervorragenden finanziellen Ergebnissen. Unser Bruttobeitrag wuchs um 2,9 % im Quartalsvergleich und um 29 % im Jahresvergleich auf Gesamtjahresbasis. Unser PAT für das Geschäftsjahr 23 wuchs im Jahresvergleich um 39 %. Wir sehen die positiven Ergebnisse unserer Fokussierung auf den Verkauf von mehrjährigen Rentenversicherungen für Unternehmen und werden uns weiterhin vorrangig um Unternehmenskunden kümmern, um weiteres Wachstum zu erzielen."

Leistungshöhepunkte im Quartal:

Konsolidiert:

Umsatz bei ₹ 1.913,5 Crores; EBITDA bei ₹ 176,7 Crores; QoQ-Wachstum von 2 % PAT bei ₹ 113,8 Crores; Nettobarmittel und -äquivalente in Höhe von etwa ₹ 451 Crores (abzüglich der Kreditaufnahme).



Internationale IT-Dienstleistungen:

Umsatz bei ₹ 533,5 Crores; QoQ-Wachstum von 9 % Umsatz in USD bei 65,8 Millionen, Umsatzwachstum in QoQ von 8,6 % & YoY 18,1 % in USD, EBITDA bei ₹ 123,5 Crores; PAT bei ₹ 74,8 Crores; Gewinnung von 17 neuen Kunden Die DSO für internationale Dienstleistungen beträgt im GJ 23 45 Tage. Gesamtstrategie zur Bereitstellung ergebnisorientierter Modernisierungsdienste unter Verwendung unserer bereichsbezogenen und technologiebasierten Modernisierung, verankert durch GTMs, die durch die PlatformationTM ausgeführt werden. Starkes Wachstum durch digital basierte Kompetenzen wie Managed Cloud Services und Digital PlatformationTM Services (Microsoft & Open Source) und fokussierte Vertikalen wie TMT, Healthcare & Life Sciences, Manufacturing, Retail / CPG/ TTH, BFSI und Emerging. Bayer wählt Sonata als Top SI Partner für seine neue Agri-Food Cloud Lösung. Sonata ist jetzt globaler Partner für Sinequa. Unsere Pipeline ist weiterhin gesund und stark, da wir mehrere neue digitale Aufträge von bestehenden und neuen Kunden erhalten haben.



Inländische Produkte und Dienstleistungen:

Umsätze bei ₹ 1.383,4 Crores; EBITDA bei ₹ 54 Crores; QoQ-Wachstum von 4 % PAT bei ₹ 39 Crores; QoQ-Wachstum von 8 % Die DSO-Tage für das GJ 23 betragen 37 Tage



Informationen zu Sonata Software

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nandita Venkatesh

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, Indien

Tel.: +91 80 67781996 nandita.v@sonata-software.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sonata-software---internationaler-umsatz-in--wuchs-um-8-6--qoq-und-der-inlandische-bruttobeitrag-wuchs-um-2-9--qoq-301826846.html

Original-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell