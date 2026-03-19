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"Lieben wir!"- Amira Aly ist das Gesicht der neuen LASCANA Frühjahr/Sommer-Kampagne 2026

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Hamburg (ots)

Mit einem Strahlen, das sofort nach Sommer ruft, kehrt Amira Aly als Kampagnengesicht zu LASCANA zurück. Für die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 setzt die Hamburger Swimwear- und Lingerie-Brand die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der bekannten Moderatorin fort - und wagt gleichzeitig einen Schritt, der die Marke international noch stärker positionieren soll. Erstmals wird Amira auch in Swimwear für die globalen Märkte in DACH, Europa und den USA inszeniert.

Momente voller Freiheit und Sommersehnsucht

Unter dem Kampagnen-Claim "Lieben wir" wurden die Visuals auf Teneriffa produziert, unter anderem im Umfeld des Hotels Iberostar Selection Anthelia. Dort, zwischen warmem Sand, Meeresrauschen und goldenen Abendstunden, entstand eine moderne 360-Grad-Inszenierung, die Momente voller Freiheit und Sommersehnsucht einfängt. Vom spontanen Abtauchen im Pool bis zum Lingerie-Setting mit intimer Natürlichkeit - alles wirkt leicht, positiv und vollkommen ungezwungen. Für Amira selbst fühlte sich das Shooting wie ein entspanntes Wiedersehen an. "Beim ersten Mal war alles neu und aufregend, diesmal konnte ich viel gelassener ans Shooting herangehen. Das Team war vertraut, eingespielt - ich wusste genau, was mich erwartet", erzählt sie im Interview. Der Spaß am Set, die gelöste Stimmung und das Vertrauen im Team spiegeln sich spürbar in den Fotos wider: Amira lacht, bewegt sich frei und wirkt, als tauche sie komplett in die Sommersituation ein.

Selbstbewusstsein ohne Statement-Druck

Trotz der freizügigen Looks sieht sie ihre Rolle nicht als bewusste Botschaft. Vielmehr gehe es ihr darum, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. "Ich achte sehr auf mich, weil ich gesund und fit sein möchte, nicht, um irgendwem etwas zu beweisen", sagt sie. Wenn das dann gut aussieht, sei das ein schöner Nebeneffekt.

Die Kollektion: modern, feminin - und gemacht für echte Sommermomente

LASCANA präsentiert zusammen mit Amira eine Kollektion, die sich modern, feminin und geschaffen für echte Sommermomente zeigt. Sie überzeugt durch starke Farben, elegante Kontraste und sanfte Details, die den Looks eine leichte, sinnliche Note verleihen. Besonders angetan ist Amira von einem blauen Lingerie-Set mit pinkfarbenen Blumenapplikationen sowie einer pinkfarbenen Seiden-Loungewear, deren Farbe auf den Bildern intensiv strahlt. In der Swimwear-Linie dominieren zeitlose schwarz-weiße Modelle, ergänzt durch frische Akzente wie eine farbintensive Capsule in Graublau und Pink mit feinen Rüschen. Ein auberginefarbenes Neckholder-Bandeau-Top und ein cremefarbenes Triangel-Design mit Schmuckdetails erweitern die Saison um weitere feminine Nuancen, während grafisch gemusterte Bikinis in Anthrazit-Weiß eine sportlich-glamouröse Note setzen. Dazu kommen leichte Beachwear-Pieces wie ein Kleid mit Lochstickerei und sommerliche Leinensets - genau jene Outfits, die für Amira das perfekte Sommergefühl einfangen. "Ich liebe Looks, die sich leicht anfühlen und sofort gute Laune machen - vom Strand bis zum Dinner", sagt sie.

Ein Sommer, der sich nach Leichtigkeit anfühlt

Mit dieser Kampagne setzt LASCANA nicht nur modisch, sondern auch emotional auf Sommer-Optimismus. Die Inszenierung zeigt eine Frau, die angekommen scheint - bei sich, ihrem Körper und ihrer Selbstbestimmtheit. Und genau deshalb wirkt die Kampagne so authentisch. Die neue LASCANA Kampagne mit Amira Aly und allen Kollektionshighlights wird ab dem 19. März 2026 online auf lascana.de, über Social Media unter @lascanaofficial sowie bei Partnern wie Zalando und ABOUT YOU ausgespielt. Auch in den LASCANA Stores und auf ausgewählten Shop-in-Shop-Flächen wird die Kampagne präsentiert. Der begleitende Kampagnenfilm ist zudem auf YouTube unter www.youtube.com/@lascana verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter www.lascana.de/new-season.

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