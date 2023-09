LASCANA

Ein Hauch von Boho-Vibes: So präsentiert LASCANA seine Herbst/Winter-Kampagne mit Victoria Swarovski

2 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Pünktlich zum Herbstanfang lanciert LASCANA ( www.lascana.de) den zweiten Teil seiner diesjährigen Brand- und Kollektionskampagne "MAKE IT YOUR WORLD". Mit Victoria Swarovski im Mittelpunkt, bleibt LASCANA seinem Kampagnengesicht für die Vermarktung seiner diesjährigen Herbst/Winter-Kollektion treu. Neue Wege geht das Hamburger Modeunternehmen indes mit seinem Herbst/Winter-Kampagnenkonzept: Ein 360-Grad-Ansatz, in den sowohl eine Outdoor- als auch eine Studio-Location integriert wurden. Die Visualisierung der Kampagnenbilder fand auf Teneriffa statt, für das Bewegtbild fiel die Wahl auf einen renommierten Filmstandort in Tallinn. Die begleitende Landingpage ist ab sofort online auf www.lascana.de/new-season verfügbar.

Unterstützt wurde LASCANA dabei von der Münchner Kreativagentur Serviceplan Campaign und der Hamburger Filmproduktion Markenfilm. Während das Fotoshooting auf Teneriffa stattfand, ging es für die Produktion des Werbefilms in ein international bekanntes Filmstudio der estnischen Hauptstadt Tallinn. Die nahe gelegene Linnahall diente bereits als Kulisse für den Action-Spielfilm "Tenet" von Erfolgsregisseur Christopher Nolan ("Oppenheimer"). Ein Großteil der "Tenet"-Filmcrew war auch für die Produktion des LASCANA Kampagnenfilms unter der Regie von Fashionfilm-Direktor Lauro Cress im Einsatz. Der Kampagnenfilm ist ab sofort auf youtu.be/Mk664lFHOrk?si=c9B9vr1HQ9pccVk4 verfügbar.

In dem Einminüter nimmt Victoria Swarovski die Zuschauer*innen mit hinter die Kulissen der Spot-Produktion. Vor weißer Steinmauer, Pampasgras und echtem Moos, das nach der Produktion in den Wald zurückgebracht wurde, posiert sie elegant in den Lingerie- und Fashion-Highlights der kommenden Saison.

Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing LASCANA, die die aktuelle Herbst/Winter-Kampagne verantwortet, erklärt: "Als Fashion-Unternehmen ist es uns nicht nur wichtig, unseren Kundinnen und Kunden stets die neusten Modetrends zu bieten, wir möchten unsere Zielgruppe auch mit neugedachten und überraschenden Kampagnenideen von uns begeistern. Ziel war es, eine 360-Grad-Visualisierung zu schaffen, die auf verschiedenen Multichannel-Kommunikationskanälen gleich stark funktioniert und unsere Lingerie sowie Fashion noch erlebbarer macht. Das moderne Fashionbild, welches das Kampagnen-Motto 'MAKE IT YOUR WORLD' unterstreicht, wird von unserem Markengesicht Victoria Swarovski perfekt transportiert."

Die Kampagneninszenierung wird flächendeckend auf lascana.de, bei Zalando und ABOUT YOU sowie stationär in den über 20 LASCANA Stores in Deutschland und über 1.000 Shop-in-Shop-Flächen ausgespielt.

Die Looks der neuen Herbst/Winter-Kampagne von LASCANA zeigen die wachsende Produktvielfalt: Von raffinierter Spitzenlingerie in Trendfarben über elegante Bouclé-Kleider, -Jacken oder -Röcke, Jeans und Blazer bis hin zu kuschelig-weichen Strick-Looks bietet die neue Kollektion für jeden Anlass den passenden Style.

Hochauflösendes Bild- und Bewegbildmaterial (©LASCANA) der "MAKE IT YOUR WORLD"-Kampagne stehen anbei zum Downloaden bereit. Auch Freisteller zu den Fashion-Styles der neuen Herbst/Winter-Kampagne von LASCANA stehen anbei zum Downloaden bereit.

Weitere Freisteller und Modelbilder zur neuen Herbst/Winter-Kollektion von LASCANA stehen anbei zum Downloaden bereit.

Original-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuell