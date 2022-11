Straubinger Tagblatt

Bundeshaushalt 2023 - Nicht immer nur mit Schulden

Der Bundeshaushalt 2023 hat einen blinden Fleck, und das ist die Einnahmenseite. Statt mit immer neuen Riesentöpfen Schulden zu verstecken, täte die Bundesregierung gut daran, die Vermögenden in diesem Land stärker zur Kasse zu bitten. Denn sie leiden von allen am wenigsten unter steigenden Preisen und laufen kaum Gefahr, in ihrer Wohnung zu frieren. Wenn die Politik dagegen immer nur auf neue Schulden setzt und gleichzeitig die nötigen Investitionen in die Zukunft nicht stemmen kann, müssen irgendwann alle die Zeche zahlen.

