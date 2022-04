Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH

"Die Verfassungsschüler": Demokratiescouts bilden Jugendliche in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen zu "Verfassungsschüler:innen" aus

Berlin (ots)

Ein Projekt zur Demokratiebildung gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat

8 von 10 Jugendlichen finden, sie werden in der Politik zu wenig gehört.

Knapp die Hälfte der jungen Deutschen mit Hauptschulabschluss geht nicht wählen.

Nur jeder vierte Jugendliche mit Hauptschulabschluss bezeichnet sich als politisch interessiert. Bei Abiturientinnen und Abiturienten ist es jeder Zweite.

Bei Jugendlichen mit einer niedrigeren Bildung liegt die Chance für eine politischgesellschaftliche Teilhabe um 38% niedriger als bei Jugendlichen mit einer höheren Bildung - wobei der Bildungsgrad häufig von der sozialen Herkunft der Jugendlichen abhängt.

Das Demokratieprojekt "Die Verfassungsschüler" bestärkt Jugendliche darin, für ihre Rechte einzustehen und sich einzubringen. Es richtet sich an junge Menschen, die sich bisher von der Demokratie nicht angesprochen fühlen. Das Ziel des Projektes ist es, alle Jugendliche für Demokratie zu begeistern und sie für eigenes politisches und zivilgesellschaftliches Engagement zu motivieren. Dafür werden im laufenden Schuljahr 25 Fellows und Sozialarbeitende in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen in Schulen und Jugendeinrichtungen eingesetzt. Aufbauend auf die langjährige Erfahrung von Teach First Deutschland in der Ausbildung und Begleitung von Fellows in Schulen in herausfordernden Umfeldern wird im Projekt eine Verbindung zwischen Schule und Jugendarbeit hergestellt. Derzeit beteiligen sich 250 Schülerinnen und Schüler und lernen demokratische Mitgestaltung anhand eigener Projekte. "Die Verfassungsschüler" ist ein Projekt von Teach First Deutschland in Kooperation mit Klickwinkel als Initiative der Vodafone-Stiftung. Es wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses im Deutschen Bundestag gefördert.

Ulf Matysiak, Geschäftsführung von Teach First Deutschland: "Unsere Demokratie lebt davon, dass wir sie gestalten und beleben. In unserer Arbeit für Bildungsgerechtigkeit ermutigen wir die Kinder und Jugendlichen immer wieder, sich aktiv einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen - genau dafür steht das Projekt 'Die Verfassungsschüler'."

Johanna Börsch-Supan, Geschäftsführung Vodafone Stiftung Deutschland: "Uns sorgt, wie viele junge Menschen das Gefühl haben, Politik nicht mehr beeinflussen zu können. Dabei sind die Themen, die ihnen am Herzen liegen - Klima, soziale Gerechtigkeit oder Bildung - relevanter denn je. Repräsentation, Beteiligung, demokratisches Miteinander: Genau das muss für junge Menschen wieder erlebbar sein. Deshalb unterstützen wir das Projekt 'Die Verfassungsschüler'."

Für Ihre Berichterstattung über "Die Verfassungsschüler" möchten wir Sie gerne über folgende Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler informieren.

26. April 2022 "Was hält uns zusammen?"

Town-Hall-Meeting im Dietrich-Keuning-Haus, Dortmund: Eine selbstorganisierte Veranstaltung von und mit 150 Jugendlichen zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ein Gespräch mit geladenen Gästen aus der Kommunalpolitik, Vertreter:innen der regionalen Polizei und der Amadeu Antonio Stiftung.

09. Mai & 23. Mai 2022 "Do Democracy! - Digitale Zukunft: Mach was draus"

Demokratiekonferenz in Dresden bzw. Düsseldorf: Ein Planspiel aller "Verfassungsschüler" aus Sachsen & Berlin bzw. NRW Das Format zielt auf das Empowerment der Verfassungsschüler*innen. Es soll sie ermutigen, sich mit aktuellen politischen Themen auseinander zu setzen, hierzu eine eigene abgestimmte Meinung zu entwickeln und diese aktiv in die Politik einzubringen.

Über Teach First Deutschland

Teach First Deutschland setzt sich als gemeinnützige Bildungsorganisation dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihren Startbedingungen gute Bildung erfahren. Dafür arbeiten Hochschulabsolvent:innen verschiedener Studienrichtungen als Fellows bundesweit an Schulen in herausfordernden Umfeldern. Als zusätzliche Lehrkräfte in Unterricht und Ganztag unterstützen sie Schülerinnen und Schüler an Übergängen im Bildungssystem.

Über Klickwinkel als Initiative Vodafone Stiftung

Klickwinkel möchte junge Menschen zu meinungsstarken Gestalter:innen digitaler Medien machen. Für eine ausgewogene Meinungsbildung. Für ein faires Miteinander. Für eine starke und lebendige Gesellschaft in einer digitalisierten Welt.

Bundesministerium des Innern und für Heimat

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie seine Geschäftsbereiche decken ein breites Spektrum an Aufgaben und Tätigkeiten ab. Der Bogen reicht vom Bevölkerungsschutz über Integration und Sportförderung bis hin zu Sicherheitsaufgaben. Die zahlreichen Tätigkeitsfelder machen deutlich: Innenpolitik betrifft alle Gesellschaftsbereiche.

Original-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell