Policy Paper: Wie die Wirkung sozialer Innovationen im Bildungsbereich gestärkt werden kann

Hintergrund:

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen für das Bildungssystem haben einen nie dagewesenen Bedarf für soziale Innovationen im Bildungsbereich aufgezeigt. Obwohl aus den #WirvsVirus- und #WirfürSchule-Hackathons viele Ideen und Projekte für die Verbesserung von Bildungschancen in der Pandemie entstanden sind, konnten in den vergangenen 1,5 Jahren nur wenige dieser Projekte eine größere Wirkung entfalten oder werden überhaupt noch weiterverfolgt. Beruhend auf einer 18-monatigen Begleitforschung und Interviewdaten mit involvierten Akteur:innen, erläutert die Hertie School in Zusammenarbeit mit der Vodafone Stiftung in einem Policy Paper, welche Maßnahmen die Zusammenarbeit zwischen Staat, Zivilgesellschaft und privatem Sektor im Bildungsbereich zur Förderung sozialer Innovationen unterstützen können.

Potenziale sozialer Innovationen:

Soziale Innovationen können keine gute Bildungspolitik ersetzen. Sie können aber bestehende strukturelle Maßnahmen ergänzen, unterstützen und verbessern. Dies betrifft vor allem Bereiche in denen staatliche Steuerung (noch) nicht möglich ist.

Ihr Potenzial liegt vor allem darin,

schnell(er) Lösungen für kurzfristige und unvorhersehbare Herausforderungen (z.B. der Pandemie) zu entwickeln,

Angebote für Schnittstellen im Bildungssystem (z.B. im Übergang von Schule zur Ausbildung) zu schaffen

eine Experimentierumgebung für Angebote und Methoden in Bereichen mit hoher Unsicherheit zu bieten

Anspruchsgruppen, wie Eltern, Lehrkräfte oder Schüler:innen, selbstwirksam an der Entwicklung von Bildungslösungen zu beteiligen

Vorschläge der Expert:innen:

Die Autor:innen formulieren folgende zentrale Vorschläge für eine bessere Wirkungsentfaltung und Nutzung von sozialen Innovationen im Bildungsbereich:

Etablierung von Schnittstellen und Strukturen für soziale Innovationen im Bildungssystem, z.B. in Form einer Förderung von Beratungs- und Transferstellen durch das BMBF. Transparenz über die Vielfalt an sozialen Innovationen im Bildungsbereich schaffen, z.B. durch den Aufbau einer Online-Plattform mit einem strukturierten Überblick über bestehende Angebote Soziale Innovation durch vielseitige Finanzierungsinstrumente entlang des Innovationsprozesses verstetigen, z. B. durch Förderungen, Kredite, Impact-Investments, CSR- und staatliche Programme.

