Hochwasserkatastrophe: Marc Cain spendet 100.000 Euro

Bodelshausen (ots)

In der Nacht zum 15. Juli wurde der Westen Deutschlands von einer verheerenden Hochwasserkatastrophe getroffen. Marc Cain hilft den Betroffenen mit einer Spende von 100.000 Euro.

Besonders gravierend ist die Lage im Kreis Ahrweiler. Der entstandene Schaden der dort ansässigen Menschen ist immens, viele sehen sich vor dem persönlichen oder geschäftlichen Ruin. Auch verschiedene Marc Cain Handelspartner sind durch zerstörte Geschäftsräume betroffen.

"Das emotionale Leid ist kaum in Worte zu fassen - das, was die Menschen in den betroffenen Gegenden in den letzten Tagen erleben mussten, ist unfassbar. In der Krise Solidarität zu zeigen und sich im Rahmen der Möglichkeiten zu engagieren, darauf kommt es jetzt für alle an - auch für uns als Unternehmen", erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber.

Marc Cain spendet 100.000 Euro an das "Spendenkonto zugunsten der von der Katastrophe Geschädigten" der Kreissparkasse Ahrweiler.

