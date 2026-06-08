Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG

Matjes around the world: Arriba, arriba - Friesenkrone bringt den Matjes nach Mexiko

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Marne (ots)

Die Aktion "Matjes around the world" läuft im Juli 2026 mit Mexiko die dritte Station an.

Inspiriert von der mexikanischen Küche präsentiert Friesenkrone drei frische Rezepte mit Matjes für die Sommerkarte.

Teilnehmende Gastronomen profitieren von schnell und einfach umsetzbaren Rezeptideen und einem kostenlosen Vermarktungspaket.

Die Kampagne läuft noch bis Ende August und steuert zum Abschluss die Station Südkorea an.

Matjes trifft Limette, Chili und Avocado: Im Juli 2026 macht die Kampagne "Matjes around the world" von Friesenkrone Halt in Mexiko. Zur dritten Station der kulinarischen Weltreise präsentiert der Fischfeinkost-Experte aus dem Schleswig-Holsteinischen Marne drei Fusion-Rezepte für die Profi-Küche: Matjes-Tacos al Pescador, Matjes-Burrito Ranchero und Matjes-Ceviche mit Limette. Damit erhalten Gastronomen sofort einsatzbereite Rezeptideen für die Sommerkarte mit lateinamerikanischem Charakter. Die Station in Mexiko knüpft an den Auftakt in Hamburg zum Weltfischbrötchentag im Mai und den Stopp in der Türkei im Juni an.

Warum Matjes zur mexikanischen Küche passt

Matjes harmoniert perfekt mit der mexikanischen Küche, weil seine milde, leicht salzige Eigennote die Säure von Limette, die Schärfe von Chili und die Cremigkeit von Avocado trägt, ohne sie zu überlagern. Die mexikanische Küche zählt seit 2010 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe und vereint Mais, Paprika, Tomaten, Hülsenfrüchte und intensive Gewürze zu einer ausgeprägten Geschmacksvielfalt. In Kombination mit norddeutschem Matjes entstehen Fusion-Gerichte, die die klassische Speisekarte innovativ erweitern - und sich gleichzeitig im hektischen Küchen-Alltag schnell und einfach umsetzen lassen.

Taco, Burrito, Ceviche: drei Rezepte für die Sommerkarte

Friesenkrone präsentiert für die Station in Mexiko drei sorgfältig abgestimmte Rezepte, die mexikanische Klassiker clever mit der norddeutschen Fischspezialität verbinden. Die Matjes-Tacos al Pescador kombinieren Matjes mit Mais-Tortillas, Paprika, roter Zwiebel, Avocado und frischem Koriander - fertig in unter 30 Minuten. Der Matjes-Burrito Ranchero füllt Weizen-Tortillas mit Matjes, würziger Tomatensauce "Ranchero", roter Paprika und Römersalat. Die Matjes-Ceviche mit Limette setzt auf Matjes-Filets mit Gartenkräutern, Limetten- und Orangensaft, Cocktailtomaten, Koriander und Chili - serviert mit Tortillachips. Alle drei Rezepte sind für zehn Portionen kalkuliert, in 15 bis 30 Minuten fertig und einfach in der Zubereitung.

Wie interessierte Gastronomen mitmachen können

Friesenkrone stellt teilnehmenden Gastronomen ein vollständiges Vermarktungspaket im "Arriba, arriba, Matjes"-Design zur Verfügung: Poster, Tischaufsteller sowie Rezeptkarten. Die Kampagne läuft seit Mai 2026 und endet im August mit der vierten Station in Südkorea. Sie wird begleitet von Beiträgen in Gastronomie-Fachmedien und auf Social Media. Das komplette Paket inklusive Rezepten ist kostenlos auf Anfrage unter vertrieb@friesenkrone.de">vertrieb@friesenkrone.de erhältlich.

Christian Strasoldo, Geschäftsführer von Friesenkrone:

"Die mexikanische Küche steht für Lebensfreude, intensive Aromen und farbenfrohe Vielfalt - ein perfektes Spielfeld für unseren norddeutschen Matjes. Mit 'Arriba, arriba, Matjes' liefern wir Profi-Köchen drei sofort einsetzbare Rezeptideen, die unsere Matjes-Spezialitäten mit den typischen Zutaten Mexikos verbinden. Unsere Produkte sind vollconvenient, exakt kalkulierbar und sofort einsatzbereit - ideal für eine moderne Sommerkarte mit Fusion-Charakter."

Max Zibis, Stv. Küchenchef der Rentenbank und Matjes-Experte:

"Durch seine milde, leicht salzige Note passt der Matjes hervorragend zu den intensiven Aromen der mexikanischen Küche - ob scharf mit Chili, frisch mit Limette oder cremig mit Avocado. Er nimmt die Gewürze gut auf, ohne dass sein eigener Geschmack untergeht. Genau das macht ihn zum perfekten Partner für kreative Länder-Rezepte. Tacos, Ceviche und Co. bieten viel Abwechslung und Geschmack, ohne langwierig in der Vorbereitung zu sein - und sind nebenbei richtig fotogen. Das kommt bei Gästen wie auf Social Media gleichermaßen gut an."

Darum lohnt sich die kulinarische Reise

Mit der Mexiko-Station erweitert Friesenkrone die erstmals 2025 gelaunchte Kampagne "Matjes around the world" um drei sofort einsatzbereite Rezepte für die mexikanische Fusion-Küche. Gastronomen erhalten damit wirtschaftlich kalkulierbare und schnell umsetzbare Rezeptideen, um ihre Sommerkarte um Gerichte mit norddeutschem Matjes zu erweitern und gleichzeitig einen international gefragten Food-Trend aufzugreifen.

Weitere Informationen zu Friesenkrone auf Facebook, Instagram, LinkedIn und www.friesenkrone.com.

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