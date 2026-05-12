World Vapers' Alliance

E-Zigaretten-Aromenverbot ist geschmacklos

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die World Vapers' Alliance hat bei einer Aktion in Berlin eine einfache Frage gestellt: Willst du dein Eis mit oder ohne Geschmack? Das Ergebnis war eindeutig. Kaum jemand griff zum geschmacklosen Eis. Fast alle wollten Aroma.

Die Botschaft dahinter ist ernster als sie klingt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft plant, Aromen für E-Zigaretten zu verbieten. Produkte, die Millionen Erwachsene dabei geholfen haben, von der Zigarette loszukommen, sollen vom Markt verschwinden. Begründung: Gesundheitsschutz.

Die World Vapers' Alliance verteilte Eis in zwei Varianten und ließ Passanten abstimmen: Mit Geschmack oder geschmacklos. Die Abstimmung auf dem Schild vor dem Stand zeigte schnell, wohin die Reise geht. Grüne Punkte häuften sich auf der Seite mit Geschmack. Die Seite ohne blieb leer.

Michael Landl, Direktor der World Vapers' Alliance: "Niemand will geschmackloses Eis. Und niemand will geschmacklose E-Zigaretten. Aromen sind kein Trick, um Jugendliche anzulocken. Sie sind der Grund, warum Millionen Erwachsene endlich von der Zigarette losgekommen sind. Wer das verbietet, treibt Menschen zurück zum Rauchen oder in den Schwarzmarkt. Das kostet Leben und den Staat mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr."

Die Aktion findet im Rahmen des World Vape Days statt, an dem Konsumenten weltweit auf die Bedeutung von E-Zigaretten und Nikotinbeuteln als weniger schädliche Alternative zur Tabakzigarette aufmerksam machen. In Deutschland richtet sich der Protest konkret gegen die geplante Änderung der Tabakerzeugnisverordnung, die in der Praxis einem faktischen Aromenverbot gleichkäme.

Die World Vapers' Alliance fordert die Bundesregierung auf, das geplante Aromenverbot zu stoppen und stattdessen auf verhältnismäßige Regulierung zu setzen.

Original-Content von: World Vapers' Alliance, übermittelt durch news aktuell