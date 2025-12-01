Statistisches Bundesamt

Flugsommer 2025: 4,6 % mehr Reisende ins Ausland als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Passagierzahl während des Sommerflugplans 2025 trotz Anstieg im Vorjahresvergleich um 2,8 % geringer als im Rekordsommer 2019

Innerdeutscher Luftverkehr sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 5,3 Millionen Reisende und liegt damit 54,9 % unter dem Niveau des Jahres 2019

Spanien, Türkei und Italien beliebteste europäische Flugreiseziele, USA trotz Passagierrückgang noch immer beliebtestes Ziel im Interkontinentalverkehr

Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2025 sind rund 68,5 Millionen Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland gestartet. Das waren 3,0 Millionen oder 4,6 % mehr Reisende als im Vorjahr. Zugleich blieb die Zahl der ins Ausland startenden Passagierinnen und Passagiere im Flugsommer 2025 um 2,8 % unter dem Niveau des Rekordsommers 2019, auf den ein Jahr später der coronabedingte Einbruch der Fluggastzahlen folgte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank das Passagieraufkommen im innerdeutschen Luftverkehr im Vergleich zum Sommer 2024 um 0,7 % oder rund 37 000 auf 5,3 Millionen Fluggäste. Damit lag die Passagierzahl auf Inlandsflügen um mehr als die Hälfte (-54,9 %) unter dem Niveau des Sommers 2019. Für den gesamten Luftverkehr erhöhte sich die Zahl der Fluggäste im Sommer 2025 gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % auf 73,7 Millionen, im Vergleich zum Sommer 2019 waren das 10,2 % Fluggäste weniger.

Europa: Spanien beliebtestes Sommerreiseziel, Türkei mit starkem Zuwachs

Im Luftverkehr mit europäischen Zielen war Spanien im Sommer 2025 mit 10,5 Millionen Fluggästen (+1,5 %gegenüber 2024) das beliebteste Reiseland und übertraf damit leicht das Vor-Corona-Niveau von 2019 (+1,0 %). Das zweithäufigste europäische Ziel von Flugreisenden aus Deutschland war die Türkei. Mit 7,7 Millionen Fluggästen flogen dorthin 7,8 % mehr Menschen als im Sommer 2024 und sogar 33,7 % mehr Menschen als im Sommer 2019. Das drittbeliebteste Flugziel innerhalb Europas war Italien mit 5,3 Millionen Fluggästen. Trotz eines Anstiegs um 4,9 % gegenüber dem Sommer 2024 flogen 5,8 % weniger Menschen nach Italien als im Sommer 2019. Wie die Türkei übertraf auch Griechenland im Flugsommer 2025 mit 4,5 Millionen Reisenden von deutschen Flughäfen sowohl das Niveau des Sommers 2024 (+6,7 %) als auch des Sommers 2019 (+27,0 %) deutlich. Die beliebtesten europäischen Zielländer für Flugreisen im Sommer verzeichneten somit im Vorjahresvergleich allesamt Zuwächse.

Interkontinentalverkehr: USA trotz leichtem Rückgang mit Abstand beliebtestes Ziel

Im Interkontinentalverkehr blieben die Vereinigten Staaten mit 4,5 Millionen Reisenden aus Deutschland im Sommer 2025 das beliebteste Reiseziel. Allerdings sank das Passagieraufkommen in die USA um 1,4 % gegenüber dem Sommer 2024 und um 3,6 % im Vergleich zum Sommer 2019. Zweitbeliebtestes Flugziel außerhalb Europas war im Sommer 2025 Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden, das waren 12,3 % mehr als im Sommer 2024 und 15,0 % mehr als im Sommer 2019.

Methodische Hinweise:

Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Vorjahr. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Daten sind nicht um Kalendereffekte bereinigt.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank Genesis-Online (Tabellen 46421) sowie die Themenseite "Transport und Verkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

