Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.12.2025 bis 05.12.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 01.12.2025

  • (Nr. 428) Fluggäste an deutschen Flughäfen und beliebteste Ziele (Sommerflugplan), April bis Oktober 2025
  • (Nr. 429) Torf in Blumenerden und Kultursubstraten, Jahr 2024

Dienstag, 02.12.2025

  • (Nr. 430) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2024
  • (Nr. 49) Zahl der Woche zum Nikolaustag: Produktion von und Außenhandel mit Schokolade, Jahr 2024

Mittwoch, 03.12.2025

  • (Nr. N069) Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Deutschland und Bundesländer, Jahre 2018 - 2024

Donnerstag, 04.12.2025

  • (Nr. 431) Einnahmen aus Privatabrechnung in Arztpraxen (Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich), Jahr 2023

Freitag, 05.12.2025

  • (Nr. 432) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Oktober 2025
  • (Nr. 433) Umsatz im Dienstleistungsbereich, September 2025
  • (Nr. 434) Beschäftigte in Niedriglohnjobs sowie Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden, April 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

