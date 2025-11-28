Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.12.2025 bis 05.12.2025

WIESBADEN (ots) - Importpreise, Oktober 2025 -1,4 % zum Vorjahresmonat +0,2 % zum Vormonat Exportpreise, Oktober 2025 +0,5 % zum Vorjahresmonat +0,2 % zum Vormonat Die Importpreise waren im Oktober 2025 um 1,4 % niedriger als im Oktober 2024. Im September 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -1,0 % gelegen, im August 2025 bei -1,5 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ...

