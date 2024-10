Bundesverband für Tiergesundheit e.V.

Mit Konzept für gesunde Klauen und Kühe

BfT und BRS bauen Plattform Gesundes Kalb | Gesunde Kuh weiter aus

Bonn (ots)

Bei der EuroTier präsentieren der Bundesverband Rind und Schwein (BRS) gemeinsam mit dem Bundesverband für Tiergesundheit (BfT) weitere Module zur Klauengesundheit und Stoffwechselgesundheit von Milchkühen. BfT und BRS bauen damit die in 2022 initiierte Plattform Gesundes Kalb | Gesunde Kuh aus. Die Initiativpartner wollen damit eine schnelle Orientierung für die Landwirte über Eckpunkte eines der Gesundheit der Milchviehbestände dienenden Managements bieten.

Ein hohes gesundheitliches Niveau im Tierbestand ist die Basis für den Erfolg aller weiteren betrieblichen Maßnahmen. Die von BfT und BRS entwickelten Module bieten einen schnellen und praktischen Überblick über die zentralen wissenswerten Punkte zu den Themen.

Im Fokus: Mit Konzept für gesunde Klauen und Kühe

Frau Dr. Sabine Schüller, Tierärztin und Geschäftsführerin des BfT, betont: "Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen sind eine der drei häufigsten Abgangsursachen bei Milchkühen. Auf die Klauengesundheit der Kuh nehmen viele Faktoren Einfluss. Stimmt das Fundament nicht, kann dies auch Hinweise auf andere Störungen der Gesundheit der Tiere liefern. Regelmäßige Kontrolle, Vorbeugemaßnahmen und die Einbeziehung des Tierarztes sind bei dem komplexen Geschehen ein Muss."

Unbehandelt verursachen Klauenerkrankungen anhaltende Schmerzen und beeinträchtigen Leistungsfähigkeit und Kondition. Dies mindert letztlich die Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Die Kontrolle der Klauen und des Gangbildes sollte daher ein regelmäßiger, separater Bestandteil im Betriebsablauf sein und regelmäßige Klauenpflegetermine sollten eingeplant werden. Eine frühzeitige Behandlung auffälliger Kühe erhöht die Heilungschancen.

"Die Tierhalter wollen einen gesunden Tierbestand aufbauen und erhalten," erklärt Stephan Schneider, stellvertretender Geschäftsführer des BRS. "Die Zuchtausrichtung, geeignete Haltungssysteme und eine wiederkäuergerechte und dem Leistungsniveau der Tiere angepasste Fütterung sind wichtige Bausteine und Voraussetzung für einen gesunden Milchkuhbestand auf einem soliden und belastbaren Fundament."

Im Fokus: Mit Monitoring und adäquater Betreuung die Stoffwechselgesundheit im Griff

Neben der Klauengesundheit sind eine gute Stoffwechsel- und Eutergesundheit von Milchkühen von hoher Relevanz für Tierschutz und den betrieblichen Erfolg. Das Modul Stoffwechselgesundheit soll eine Hilfe für Milchkuhhalter sein, um mit Monitoring, ausgewählten Indikatoren und adäquater Betreuung die Stoffwechselgesundheit im Griff zu halten.

Um Stoffwechselentgleisungen vorzubeugen, ist die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Milchkuh von großer Bedeutung. Stoffwechselstörungen beeinträchtigen das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Milchkühen und können aufgrund ernster Erkrankungen hohe Remontierungsraten und geringe Laktationszahlen nach sich ziehen.

Neben dem Monitoring über Milchanalysen und die Überwachung kritischer Phasen gehören die tierindividuelle Beobachtung zusammen mit der tierärztlichen Diagnostik und vorbeugende Maßnahmen, wie z. B. Impfungen sind ein wichtiger Bestandteil für einen gesunden Tierbestand und damit Erfolgsfaktoren eines nachhaltig wirtschaftenden Milcherzeugers.

Mehr Wissen: Initiative "Gesundes Kalb | Gesunde Kuh" bei der EuroTier

Interessierte Landwirte und Tierärzte können sich auf der EuroTier am BRS-Stand in Halle 11, Stand-Nummer E19 über die Initiative "Gesundes Kalb | Gesunde Kuh - gut versorgt in die Zukunft" informieren.

Am 14.11.2024 stellt die ausgewiesene Spezialistin für Klauengesundheit Dr. Andrea Fiedler wichtige Eckpunkte zur optimalen Vorbeugung und Bestandsmanagement für gesunde Klauen und Kühe mit einem Vortrag auf der DLG Expert Stage (Halle 13) vor. Daneben liegt ein besonderer Fokus in diesem Jahr auf dem Modul Stoffwechselgesundheit.

Die Initiativplattform https://www.gesundeskalbgesundekuh.de/ bietet in kompakter Form einen Startpunkt, um tiefer in fachliche Empfehlungen unterschiedlicher Quellen einzutauchen. Mit der diesjährigen Erweiterung stehen nunmehr Module zur Euter-, Kälber, Stoffwechsels- und Klauengesundheit für Landwirte zur Verfügung.

Original-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell