AS&S Radio Frühstück Digital mit neuen umfassenden Marktstudien

Auch in diesem Jahr informiert der Public Private Vermarkter AS&S Radio mit einem Frühstücks-Event über seine Vermarktungsschwerpunkte 2020/21. Diesmal aber gehen AS&S Radio-Geschäftsführer Christian Scholz und sein Team mit Moderatorin Susanka von YouFM nicht wie sonst auf Deutschland-Tour in die vier großen Agenturstädte - in diesem Jahr geht es zentral am 10. November 2020 an den virtuellen Frühstückstisch.

Neben Live-Talks sowie aktuellen Kampagnen- und Kunden-Cases bietet AS&S Radio Frühstück Digital in diesem Jahr mit zwei neuen Studien wichtige Impulse für die Vermarktungsarbeit: "Golden Age: Kaufkraft & Mediastrategie im demografischen Wandel" fokussiert sich auf die Altersklasse 50+ im Radio, auf jenen Teil der Bevölkerung also, der heute in vielen Märkten für den Großteil der Umsätze verantwortlich ist. Die Studie "Echoes of Victory: Die Langzeit-Qualitäten von Radiowerbung" belegt, dass Radio nicht nur ein taktisches Abverkaufsmedium ist, sondern auch für langfristigen Mehrumsatz und Markenbindung sorgt. Ein Langzeiteffekt, der in den Qualitätsumfeldern des AS&S Radio-Portfolios noch stärker ausgeprägt ist als anderswo.

Die Veranstaltung AS&S Radio Frühstück Digital wird am 10.11.2020 live in der Zeit von 10 bis 11 Uhr übertragen. Weiterführende Informationen auch zur Anmeldung unter radio-fruehstueck-digital.de

Über AS&S Radio

Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem Portfolio aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).

Mehr Informationen zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.

